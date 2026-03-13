George Russell domina único treino livre do GP da China na F1; Bortoleto é 12º
Britânico liderou a dobradinha da Mercedes, com Andrea Kimi Antonelli em segundo
- Matéria
- Mais Notícias
George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido no único treino livre do Grande Prêmio da China, segunda etapa da temporada 2026 da Formula 1, nesta sexta-feira (13). No Circuito Internacional de Xangai, o britânico marcou 1:32.741 e liderou a dobradinha da equipe alemã, com Andrea Kimi Antonelli em segundo. Lando Norris, da McLaren, completou o top 3. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a sessão na 12ª colocação.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A Mercedes controlou a atividade ao longo da sessão. Russell e Antonelli chegaram a alternar a liderança nos primeiros minutos com pneus médios, mas o britânico logo estabeleceu vantagem sobre o companheiro. Com a troca para os compostos macios na parte final do treino, Russell ampliou a diferença e consolidou o melhor tempo da atividade.
A equipe alemã chega embalada para a segunda etapa do campeonato após a vitória na abertura da temporada, na Austrália. Antonelli terminou o treino a 0s120 do companheiro, enquanto Norris ficou a 0s555 da marca de Russell.
Desempenho do brasileiro
Bortoleto começou a sessão com pneus médios e registrou inicialmente o 15º tempo. Com o avanço do treino, caiu para a 14ª posição ainda no primeiro terço da atividade, mantendo-se com os compostos de faixa amarela e cerca de dois segundos atrás do líder.
Nos minutos finais, o brasileiro colocou pneus macios e melhorou sua marca. Após completar sua última tentativa já na bandeirada, subiu para o 12º lugar, encerrando a sessão a 2s087 do melhor tempo.
Atuação das equipes
No início da sessão, Pierre Gasly chegou a liderar momentaneamente, mas Antonelli assumiu a ponta pouco depois – o que deu início ao domínio da Mercedes na sessão. Russell superou, então, o companheiro por 0s029 e passou a comandar a tabela de tempos.
A Ferrari foi uma das principais concorrentes da equipe alemã durante o treino. Charles Leclerc concentrou seu trabalho nos pneus médios, enquanto Lewis Hamilton utilizou mais os macios pensando nas duas sessões classificatórias do fim de semana. A equipe italiana também testou a asa traseira apelidada de "Macarena" no carro do heptacampeão, que encerrou o treino em sexto lugar.
A McLaren ganhou posições na parte final da atividade com pneus macios. Oscar Piastri marcou o quarto melhor tempo, enquanto Norris garantiu a terceira colocação após melhorar sua volta pouco antes da bandeirada.
Incidentes na sessão
A sessão teve bandeira amarela após cerca de 14 minutos por causa de um problema no carro do estreante Arvid Lindblad, da Racing Bulls. O piloto terminou o treino na 21ª posição.
Franco Colapinto também enfrentou dificuldades ainda nos minutos iniciais, quando rodou após travar na curva 9. Mais tarde, seu carro parou na faixa do pit lane, obrigando os mecânicos a correrem até o A526. O piloto conseguiu religar o carro e seguiu direto pelo pit lane.
Outra equipe a ter problemas foi a Williams. Carlos Sainz completou apenas uma volta antes de retornar aos boxes, onde permaneceu por grande parte do treino. O espanhol só voltou à pista no último terço da atividade, enquanto a equipe segue lidando com atrasos no desenvolvimento do carro e questões relacionadas ao peso.
+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
GP da China: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 14 DE MARÇO
🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 15 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias