F1: Hamilton faz estreia polêmica em teste do novo SF-26 da Ferrari

A Ferrari apresentou nesta sexta-feira (23) o SF-26, seu novo carro para a temporada 2026 da Fórmula 1, que será pilotado pela dupla Lewis Hamilton e Charles Leclerc. O veículo teve sua estreia na pista de Fiorano, na Itália, com Hamilton conduzindo as voltas inaugurais diante dos torcedores que esperavam desde a madrugada.

O lançamento oficial da escuderia de Maranello ocorreu de forma breve, com um vídeo de apenas 1 minuto e meio, seguido imediatamente pelo shakedown (primeiro teste de pista). Neste primeiro dia, o SF-26 pôde completar apenas 15 km, o limite permitido pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) antes dos testes privados e filmagens que liberam 200 km adicionais.

Carro Ferrari 2026 (Foto: Divulgação / F1)

Polêmica no teste inicial

O teste inicial, contudo, gerou especulações ao ser temporariamente interrompido. Uma imagem que circulou nas redes sociais mostrava o carro parado no meio da pista, com mecânicos agindo para retirá-lo, o que alimentou rumores de uma possível quebra. No entanto, segundo informações da TV Sky Italia e de Lawrence Barreto, do site oficial da F1, a parada foi planejada para evitar que o veículo excedesse a quilometragem máxima permitida, de 15 km, garantindo que a atividade fosse classificada como demonstração.

A equipe, sob o comando do chefe Fred Vasseur, busca encerrar um jejum de títulos que dura desde 2008, quando conquistou o mundial de construtores. A reestruturação em curso deposita grandes expectativas na parceria Hamilton-Leclerc para a próxima temporada.

Novidades para a temporada

Entre as novidades técnicas do SF-26, destacam-se a "barbatana de tubarão" com um design diferenciado, similar a uma escada, e a entrada de ar reduzida acima da cabeça do piloto. Na parte relacionada à energia, a potência triplicada do motor representa agora 50% da geração total da unidade de potência.

A Ferrari retornará às atividades na próxima terça-feira, quando Leclerc participará do segundo dia da primeira bateria de testes no Circuito da Catalunha, na Espanha. A equipe também anunciou mudanças em sua estrutura técnica: Riccardo Adami deixa a função de engenheiro de pista de Hamilton para coordenar o programa de testes e a academia de jovens pilotos, sem que seu substituto tenha sido divulgado.

