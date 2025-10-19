Globo confirma narrador e comentaristas da F1 2026; veja nomes

A Globo oficializou a equipe principal de transmissão da Fórmula 1 (F1), que retorna à emissora em 2026. Em vídeo para o mercado publicitário, a TV trouxe os nomes do narrador e comentaristas. A informação foi divulgada pelo jornalista Allan Simon no último sábado (18). Os escalados também fizeram publicações nas redes sociais indicando a oficialização.

continua após a publicidade

Conforme o material fornecido ao mercado publicitário, Everaldo Marques será o narrador principal da F1, enquanto Rafael Lopes e Luciano Burti serão os comentaristas. A emissora carioca usou na equipe profissionais que já têm experiência na modalidade.

Rafael Lopes e Everaldo Marques estão na equipe da F1 na Globo em 2025 (Foto: Reprodução / Redes Sociais - @voandobaixo e @everaldomarques1)

Rafael Lopes e Luciano Burti já eram comentaristas da categoria durante a passagem pela emissora. Everaldo Marques já narrou corridas na emissora, em 2020, além de ter tido bastante contato com a F1 no rádio. Não se sabe se haverá uma equipe alternativa para quando Globo e Sportv transmitirem uma mesma prova.

continua após a publicidade

➡️ GP dos EUA de F1: horário e onde assistir à corrida neste domingo

Streaming e TV fechada irão concentrar cobertura da F1 na Globo

No Sportv, a emissora carioca irá transmitir todos os treinos livres, classificações e corridas sprints. A cobertura do canal também poderá ser acompanhada no Globoplay, streaming da Globo:

— No Sportv, os fãs poderão assistir 100% das transmissões ao vivo: serão 24 grandes prêmios, 6 corridas sprint, 24 treinos classificatórios e 60 treinos livres. A cobertura será intensa e completa, com análises, bastidores e tudo que os apaixonados por velocidade esperam. E no Globoplay, o público poderá acompanhar todas as transmissões ao vivo e sob demanda, com a comodidade do sinal ao vivo dos canais, assistindo às corridas de qualquer lugar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A emissora não informou se as transmissões do streaming serão gratuitas. Atualmente, os canais Sportv estão disponíveis no plano premium do Globoplay, mas, ocasionalmente, algumas competições também são exibidas em sinal aberto no ge, site de esportes.