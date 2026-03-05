Veja o capacete de Bortoleto e dos demais pilotos da Fórmula 1
GP da Austrália, o primeiro do ano, acontece no domingo
- Matéria
- Mais Notícias
Falta muito pouco para o início da temporada da Fórmula 1. Neste domingo, o GP da Austrália será o cartão de visitas de 2026. E, na quarta-feira, os fãs da principal categoria do automobilismo conheceram as cores dos capacetes de todos os 22 pilotos que estarão no grid neste ano.
Relacionadas
- Fórmula 1
FIA muda regra de pit-stops para o GP da Austrália na Fórmula 1
Fórmula 102/03/2026
- Fórmula 1
Na véspera da estreia da F1, Bortoleto e Verstappen se arriscam em outro esporte
Fórmula 104/03/2026
- Fórmula 1
Verstappen se mostra animado para estreia na F1 2026, mas ressalta desafio
Fórmula 104/03/2026
➡️ Verstappen se mostra animado para estreia na F1 2026, mas ressalta desafio
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Abaixo, os capacetes do brasileiro Gabriel Bortoleto e de seu parceiro na Audi, Nico Hulkenberg.
A seguir, os capacetes dos demais pilotos:
Pilotos da Fórmula 1 se arriscam no padel
Também na quarta-feira Bortoleto, Max Verstappen e Oliver Bearman se juntaram para jogar padel, um febre entre os pilotos. Além deles, Luke Browing, da Fórmula 2, também participou do encontro.
+Aposte na vitória do seu piloto favorito na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
O padel, febre entre os pilotos da F1, é um esporte disputado em duplas. Parecido com o tênis, o jogo acontece com raquetes e uma bola. As paredes, nos fundos e laterais, fazem parte do jogo e a bola pode bater nelas sem interromper a partida.
O primeiro treino livre da temporada começa às 22h (de Brasília) desta quinta-feira.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias