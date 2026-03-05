menu hamburguer
Veja o capacete de Bortoleto e dos demais pilotos da Fórmula 1

GP da Austrália, o primeiro do ano, acontece no domingo

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/03/2026
08:20
O brasileiro Gabriel Bortoleto às vésperas do GP da Austrália de Fórmula 1 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
O brasileiro Gabriel Bortoleto às vésperas do GP da Austrália de Fórmula 1 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
Falta muito pouco para o início da temporada da Fórmula 1. Neste domingo, o GP da Austrália será o cartão de visitas de 2026. E, na quarta-feira, os fãs da principal categoria do automobilismo conheceram as cores dos capacetes de todos os 22 pilotos que estarão no grid neste ano.

Abaixo, os capacetes do brasileiro Gabriel Bortoleto e de seu parceiro na Audi, Nico Hulkenberg.

capacetes do brasileiro Gabriel Bortoleto e de seu parceiro na Audi, Nico Hulkenberg

A seguir, os capacetes dos demais pilotos:

Os capacetes de Piastri e Lando Norris (Foto: F1)
Os capacetes de Lewis Hamilton e Charles Leclerc (Foto: F1)
Os capacetes de George Russell e Kimi Antonelli (Foto: F1)
Os capacetes de Max Verstappen e Isack Hadjar (Foto: F1)
Os capacetes de Pierre Gasly e Franco Colapinto (Foto: F1)
Os capacetes de Fernando Alonso e Lance Stroll (Foto: F1)
Os capacetes de Valteri Bottas e de Sergio Perez (Foto: F1)
Os capacetes de Esteban Ocon e Oliver Bearman (Foto: F1)
Os capacetes de Carlos Sainz e Alexander Albon (Foto: F1)
Pilotos da Fórmula 1 se arriscam no padel

Também na quarta-feira Bortoleto, Max Verstappen e Oliver Bearman se juntaram para jogar padel, um febre entre os pilotos. Além deles, Luke Browing, da Fórmula 2, também participou do encontro.

O padel, febre entre os pilotos da F1, é um esporte disputado em duplas. Parecido com o tênis, o jogo acontece com raquetes e uma bola. As paredes, nos fundos e laterais, fazem parte do jogo e a bola pode bater nelas sem interromper a partida.

O primeiro treino livre da temporada começa às 22h (de Brasília) desta quinta-feira.

