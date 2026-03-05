Na estreia da F1 2026, Leclerc minimiza expectativas para a temporada

Charles Leclerc minimizou as expectativas para a temporada 2026 da Fórmula 1. Durante coletiva de imprensa no media day do GP da Austrália, nesta quinta-feira (5), o piloto monegasco da Ferrari adotou uma postura comedida, apesar do promissor desempenho da escuderia italiana nos testes de pré-temporada, realizados no Bahrein. A primeira corrida do campeonato acontece no próximo domingo (8).

— Estou bastante neutro para esta temporada. Já estou há muitos anos com a equipe e sei como funciona... Pilotar para a Ferrari é muito especial, mas isso também traz consigo muita pressão e, às vezes, expectativas que não refletem a realidade.

O foco do piloto está no curto prazo. "Por enquanto, não tenho nenhuma expectativa específica. Vou um dia de cada vez, tentando fazer o melhor. Espero que isso signifique que no domingo estaremos aqui comemorando a primeira vitória da temporada. Mas, se não for o caso, vamos seguir em frente e buscar a melhora a partir disso", afirmou.

Charles Leclerc, e o francês da Alpine, Pierre Gasly, participam de coletiva no segundo dia dos testes de pré-temporada da F1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 19 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

As mudanças no regulamento trazem incertezas para o início da temporada. Leclerc avalia que, diferentemente de anos anteriores, quando as equipes conseguiam simular praticamente todos os cenários antes da primeira corrida, os novos carros ainda deixam situações pouco compreendidas.

Segundo o piloto, momentos específicos de corrida - como relargadas após safety car e outras circunstâncias difíceis de reproduzir em testes - podem gerar comportamentos inesperados na pista, o que abre espaço para possíveis surpresas nas primeiras provas.

GP da Austrália: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 5 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 2h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 7 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 8 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Charles Leclerc, acelera no primeiro dia dos testes de pré-temporada da F1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

