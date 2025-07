Max Verstappen não quer alimentar rumores sobre os próximos passos na Fórmula 1. Alvo da Mercedes para a temporada 2026, desconversou ao ser questionado sobre o assunto e evitou qualquer declaração mais incisiva, mas reforçou que “determina o próprio futuro”. A resposta foi dada durante entrevista à emissora Viaplay.

Mesmo sob contrato com a Red Bull até o fim de 2028, Verstappen é visto como a peça-chave do mercado para o novo ciclo de regulamento da F1. Há cláusulas de desempenho no vínculo atual que podem permitir saída antecipada, além de exigências com relação à estrutura de poder da equipe.

Questionado sobre o tema, evitou dar qualquer resposta direta.

— Não tenho muito a acrescentar sobre isso — limitou-se a dizer.

— Quanto mais falo, mais isso repercute na imprensa. E certamente não quero isso. Eu determino meu próprio futuro — completou.

Assunto voltou a ganhar força

O interesse das Flechas de Prata no número 1 da Red Bull é antigo, pelo menos desde o início de 2024, quando a base de Milton Keynes ficou estremecida devido ao caso de comportamento inadequado envolvendo o chefe de equipe Christian Horner e à briga de poder com Helmut Marko que ficou evidente desde então. Ainda no ano passado, Toto Wolff chegou a admitir que esperaria pela decisão de Verstappen até onde fosse possível, mas optou por promover o pupilo Antonelli.

O assunto voltou a ganhar força na última semana após duas declarações públicas do lado alemão. Primeiro, George Russell revelou que a equipe seguia negociando com Verstappen. Depois, Wolff confirmou as tratativas, mas afirmou que nada seria resolvido de forma pública.

Além disso, a Sky Sports Itália informou que Max já teria dado sinal verde para o início das conversas. Segundo à emissora, a contratação seria para substituir Russell, com Andrea Kimi Antonelli sendo o escolhido para fazer dupla com o tetracampeão.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.