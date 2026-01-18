menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Verstappen ameaça antecipar aposentadoria da F1 por conta de novas regras da FIA

Novo regulamento passa a valer nesta temporada

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/01/2026
17:16
Max Verstappen chega ao GP de Las Vegas, nos EUA (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
imagem cameraMax Verstappen chega ao GP de Las Vegas, nos EUA (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
O contrato de Max Verstappen com a Red Bull, na Fórmula 1, tem prazo até a temporada de 2028. No entanto, este ano, que marca o ínicio das novas regras da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), pode ser decisivo quanto à continuidade ou não do tetracampeão na F1. Em entrevista ao De Telegraaf, o piloto foi sincero sobre o assunto.

— Se eu não gostar das regras, existe a possibilidade de eu parar completamente antes de 2029? Sim, para isso tudo teria que estar realmente muito ruim.

Ainda assim, o holandês deixou claro que não pretende parar este ano, encarando o processo de mudanças das regras com cautela. Esta é a primeira vez que a equipe irá à pista com unidades de potência desenvolvidas internamente.

— Meu objetivo é continuar com a Red Bull, sempre deixei isso claro. Me dou muito bem com todos na Red Bull, isso é muito importante para mim — completou.

Verstappen na corrida do GP do Catar de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Verstappen na corrida do GP do Catar de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Recentemente, Verstappen afirmou que não pretende continuar na elite do automobilismo mundial até os 40 anos. Em 2026, o piloto completa 29 anos de idade. O holandês está na Fórmula 1 desde 2015 e, na Red Bull, desde 2016.

A pré-temporada da F1 2026 tem início no Circuito de Barcelona, entre os dias 26 e 30 de janeiro, no primeiro teste do ano, que será fechado. Já os outros dois testes serão realizados no Bahrein entre os dias 11 e 13 e 18 e 20 de fevereiro. O primeiro Grande Prêmio será nos dias 6, 7 e 8 de março, na Austrália.

Confira o calendário da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

