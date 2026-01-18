Verstappen ameaça antecipar aposentadoria da F1 por conta de novas regras da FIA
Novo regulamento passa a valer nesta temporada
O contrato de Max Verstappen com a Red Bull, na Fórmula 1, tem prazo até a temporada de 2028. No entanto, este ano, que marca o ínicio das novas regras da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), pode ser decisivo quanto à continuidade ou não do tetracampeão na F1. Em entrevista ao De Telegraaf, o piloto foi sincero sobre o assunto.
— Se eu não gostar das regras, existe a possibilidade de eu parar completamente antes de 2029? Sim, para isso tudo teria que estar realmente muito ruim.
Ainda assim, o holandês deixou claro que não pretende parar este ano, encarando o processo de mudanças das regras com cautela. Esta é a primeira vez que a equipe irá à pista com unidades de potência desenvolvidas internamente.
— Meu objetivo é continuar com a Red Bull, sempre deixei isso claro. Me dou muito bem com todos na Red Bull, isso é muito importante para mim — completou.
Recentemente, Verstappen afirmou que não pretende continuar na elite do automobilismo mundial até os 40 anos. Em 2026, o piloto completa 29 anos de idade. O holandês está na Fórmula 1 desde 2015 e, na Red Bull, desde 2016.
A pré-temporada da F1 2026 tem início no Circuito de Barcelona, entre os dias 26 e 30 de janeiro, no primeiro teste do ano, que será fechado. Já os outros dois testes serão realizados no Bahrein entre os dias 11 e 13 e 18 e 20 de fevereiro. O primeiro Grande Prêmio será nos dias 6, 7 e 8 de março, na Austrália.
Confira o calendário da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
