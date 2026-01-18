O contrato de Max Verstappen com a Red Bull, na Fórmula 1, tem prazo até a temporada de 2028. No entanto, este ano, que marca o ínicio das novas regras da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), pode ser decisivo quanto à continuidade ou não do tetracampeão na F1. Em entrevista ao De Telegraaf, o piloto foi sincero sobre o assunto.

— Se eu não gostar das regras, existe a possibilidade de eu parar completamente antes de 2029? Sim, para isso tudo teria que estar realmente muito ruim.

Ainda assim, o holandês deixou claro que não pretende parar este ano, encarando o processo de mudanças das regras com cautela. Esta é a primeira vez que a equipe irá à pista com unidades de potência desenvolvidas internamente.

— Meu objetivo é continuar com a Red Bull, sempre deixei isso claro. Me dou muito bem com todos na Red Bull, isso é muito importante para mim — completou.

Recentemente, Verstappen afirmou que não pretende continuar na elite do automobilismo mundial até os 40 anos. Em 2026, o piloto completa 29 anos de idade. O holandês está na Fórmula 1 desde 2015 e, na Red Bull, desde 2016.

A pré-temporada da F1 2026 tem início no Circuito de Barcelona, entre os dias 26 e 30 de janeiro, no primeiro teste do ano, que será fechado. Já os outros dois testes serão realizados no Bahrein entre os dias 11 e 13 e 18 e 20 de fevereiro. O primeiro Grande Prêmio será nos dias 6, 7 e 8 de março, na Austrália.

Confira o calendário da F1 2026

Data Etapa Local Autódromo 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália Albert Park 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China Circuito Internacional de Xangai 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course 10 a 12 de abril GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein 17 a 19 de abril GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria Red Bull Ring 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria Hungaroring 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura Circuito Urbano de Marina Bay 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA Circuito das Américas 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina

