Veja volta a volta da vitória de Piastri na sprint do GP do Catar de F1

A Fórmula 1 (F1) realiza a sua última corrida sprint da temporada de 2025. É a corrida curta mais importante, pois ajudará a definir o campeão mundial. O título é disputado pelo pole position Oscar Piastri, Lando Norris (terceiro na largada da sprint) e Max Verstappen (sexto na largada da sprint). Acompanhe em tempo real no Lance!.

continua após a publicidade

➡️ VEJA RESULTADO | Piastri supera concorrentes ao título sprint do Catar; Bortoleto é 11º na F1

Tempo real da sprint do GP do Catar de F1

🏁 OSCAR PIASTRI VENCE A CORRIDA SPRINT! Russell foi segundo e Norris o terceiro. Postulante ao título, Verstappen foi quarto, sem ameaçar Norris. Bortoleto foi 11º



19/19 - Piastri abre a úlltima volta



17/19 - Tsunoda, 5º e escudeiro de Verstappen, terá uma punição de 5s para cumprir após a prova. Antonelli deve assumir a posição



16/19 - Piastri segue firme na liderança. Ele reclamou um pouco da vibração do carro



12/19 - Bortoleto segue em 11º. A diferença de Norris para Verstappen já é de mais de 3 segundos



10/19 - Os pilotos estão arriscando pouco, não só os que disputam o título



9/19 METADE DA PROVA: 1º Piastri, 2º Russell, 3º Norris, 4º Verstappen, 5º Tsunoda



8/19 - Verstappen segue reclamando do carro e não consegue se aproximais tanto de Norris



7/19 - Piastri abre a vantagem que tem sobre Russell para 1.5s. Ainda sem disputa direta entre Verstappen e Norris. Bortoleto segue em 11º



5/19 - Verstappen reclama que o carro está quicando demais



4/19 - Verstappen chega a ameaçar Norris, mas ainda não tentou aplicar ultrapassagem



3/19 - Bortoleto é 11º



2/19 - Verstappen tem menos de 1s de diferença para Norris e pode usar o DRS



2/19 - Com ajuda do comapanheiro Tsunoda, Verstappen já é 4º!



1/19 - A posição de Piastri (1º), Russell (2º) e Norris (3º) foram mantidas. Piastri já abre 1 segundo



🟢 10h02 - E FOI DADA A LARGADA!



11h01 - Largam dos boxes: Hamilton, Stroll, Gasly e Colapinto



11h - Os carros partem para a volta de formação!



10h55 - Veja como está o grid de largada da sprint!



10h50 - A Lance!, Reginaldo Leme apontou quem será o campeão da F1



10h40 - A sprint começa às 11h (de Brasília)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Oscar Piastri, da McLaren, no GP do Catar (Foto: Mahmud HAMS / AFP)

Agenda

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

continua após a publicidade

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO

🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real