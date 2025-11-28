Reginaldo Leme aponta campeão da F1: 'Tem o melhor carro'

O campeonato da Fórmula 1 (F1) está perto de chegar a um desfecho: Lando Norris, Oscar Piastri ou Max Verstappen será o campeão nesta, ou na próxima semana. Com o título ainda em aberto, o Lance! perguntou para o comentarista Reginaldo Leme quem será o próximo piloto a vencer a F1, categoria máxima do automobilismo mundial.

continua após a publicidade

➡️ Piastri supera Norris na classificação sprint do Catar; Bortoleto é 13º na F1

Para o jornalista da Band, o grande campeão de 2025 na F1 será Lando Norris. Entretanto, o comentarista reitera que o piloto ainda apresenta erros inaceitáveis em um campeão. Para Reginaldo, o inglês, além de ter o melhor carro, conseguiu bom entrosamento com a equipe, apesar do início ruim.

— Não é errado afirmar (que ele é um campeão abaixo da média), mas é um cara que vai merecer o título. Por tudo que ele fez, pela reação que teve no meio da temporada, sendo mais rápido que o Piastri. Não dá para dizer que ele é mais rápido que o Verstappen, já que o britânico tem um carro melhor. Ele está talhado para ser campeão em 2025, mas de fato comete erros que não cabem. A McLaren tem o melhor carro e Norris ou Piastri teria que ser o campeão — analisou Reginaldo Leme.

continua após a publicidade

Lando Norris, da McLaren, durante GP do Canadá na F1 2025 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Para Reginaldo Leme, McLaren não favoreceu nenhum de seus pilotos na F1

Em um campeonato acirrado entre pilotos, as equipes costumam escolher algum para favorecer. Para Reginaldo Leme, isso não acontece na McLaren. O jornalista usou como exemplo a disputa entre Ayrton Senna e Alain Prost, onde a equipe foi contra as ordens de ultrapassagem. Segundo o comentarista, a decadência de Piastri talvez tenha sido culpa do próprio piloto:

— O Piastri estava derrotando o Norris de lavada. Entrar numa decadência é normal, mas cair dessa forma, não. Ele não consegue andar perto do Norris. Ele se perdeu no acerto do carro, ou sei lá o que. Não dá para esperar que uma equipe como a McLaren favoreça mais alguém. Ela é uma das equipes mais limpas nesse sentido. Houve só uma troca de posição que não é legal, mas na época até achei justa.

continua após a publicidade

Reginaldo Leme em entrevista ao Lance! (Foto: Lance!)

Na primeira parte da temporada, Piastri liderava com vantagem. Entretanto, após as férias, Lando Norris fez a virada na competição e não parou de crescer. Enquanto isso, Oscar Piastri sumiu até dos pódios da F1.