menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

GP do Catar de F1: horário e onde assistir corrida sprint neste sábado

Corrida curta tem Piastri na pole

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Avatar
Rodrigo Fajardo Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
18:28
Oscar Piastri, da McLaren, no GP do Catar (Foto: Mahmud HAMS / AFP)
imagem cameraOscar Piastri, da McLaren, no GP do Catar (Foto: Mahmud HAMS / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 (F1) realiza a última corrida sprint no Catar, junto da 23ª etapa da temporada. A prova acontece no circuito de Lusail. Além da corrida sprint, neste sábado (29) há também a classificação da corrida normal. A etapa sprint acontece às 11h (de Brasília), enquanto a classificação será às 15h. A corrida curta tem transmissão do BandSports e F1TV, já a classificação também passa na Band.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Reginaldo Leme aponta campeão da F1: 'Tem o melhor carro'

Oscar Piastri conquistou a pole position da corrida sprint nesta sexta-feira (28). Ele desbancou o colega de equipe Lando Norris e Max Verstappen (Red Bull), que está empatado com o australiano no campeonato de pilotos. Norris sai da terceira posição, enquanto Verstappen larga da sexta.

Oscar Piastri no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Oscar Piastri no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu na segunda parte da sessão. Com isso, ele larga da 13ª posição no sábado.

Resultado - classificação sprint - GP do Catar de F1

Pos.PilotoEquipeSQ1SQ2SQ3

Oscar Piastri

McLaren

1:21.286

1:21.005

1:20.055

George Russell

Mercedes

1:21.432

1:21.136

1:20.087

Lando Norris

McLaren

1:21.398

1:20.956

1:20.285

Fernando Alonso

Aston Martin

1:21.276

1:21.272

1:20.450

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

1:21.458

1:21.152

1:20.519

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:21.172

1:21.036

1:20.528

Kimi Antonelli

Mercedes

1:21.555

1:21.376

1:20.532

Carlos Sainz

Williams

1:21.438

1:21.172

1:20.542

Charles Leclerc

Ferrari

1:21.636

1:21.190

1:20.622

10º

Alexander Albon

Williams

1:21.721

1:21.212

1:20.788

11º

Isack Hadjar

Racing Bulls

1:21.399

1:21.433

-

12º

Oliver Bearman

Haas

1:21.526

1:21.494

-

13º

Gabriel Bortoleto

Sauber

1:21.623

1:21.567

-

14º

Nico Hulkenberg

Sauber

1:21.327

1:21.631

-

15º

Esteban Ocon

Haas

1:21.773

1:21.666

-

16º

Lance Stroll

Aston Martin

1:21.807

-

-

17º

Liam Lawson

Racing Bulls

1:21.851

-

-

18º

Lewis Hamilton

Ferrari

1:22.043

-

-

19º

Pierre Gasly

Alpine

1:22.112

-

-

20º

Franco Colapinto

Alpine

1:22.364

-

-

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP do Qatar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

continua após a publicidade

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias