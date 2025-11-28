GP do Catar de F1: horário e onde assistir corrida sprint neste sábado
Corrida curta tem Piastri na pole
A Fórmula 1 (F1) realiza a última corrida sprint no Catar, junto da 23ª etapa da temporada. A prova acontece no circuito de Lusail. Além da corrida sprint, neste sábado (29) há também a classificação da corrida normal. A etapa sprint acontece às 11h (de Brasília), enquanto a classificação será às 15h. A corrida curta tem transmissão do BandSports e F1TV, já a classificação também passa na Band.
Oscar Piastri conquistou a pole position da corrida sprint nesta sexta-feira (28). Ele desbancou o colega de equipe Lando Norris e Max Verstappen (Red Bull), que está empatado com o australiano no campeonato de pilotos. Norris sai da terceira posição, enquanto Verstappen larga da sexta.
O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu na segunda parte da sessão. Com isso, ele larga da 13ª posição no sábado.
Resultado - classificação sprint - GP do Catar de F1
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|SQ1
|SQ2
|SQ3
1º
Oscar Piastri
McLaren
1:21.286
1:21.005
1:20.055
2º
George Russell
Mercedes
1:21.432
1:21.136
1:20.087
3º
Lando Norris
McLaren
1:21.398
1:20.956
1:20.285
4º
Fernando Alonso
Aston Martin
1:21.276
1:21.272
1:20.450
5º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
1:21.458
1:21.152
1:20.519
6º
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:21.172
1:21.036
1:20.528
7º
Kimi Antonelli
Mercedes
1:21.555
1:21.376
1:20.532
8º
Carlos Sainz
Williams
1:21.438
1:21.172
1:20.542
9º
Charles Leclerc
Ferrari
1:21.636
1:21.190
1:20.622
10º
Alexander Albon
Williams
1:21.721
1:21.212
1:20.788
11º
Isack Hadjar
Racing Bulls
1:21.399
1:21.433
-
12º
Oliver Bearman
Haas
1:21.526
1:21.494
-
13º
Gabriel Bortoleto
Sauber
1:21.623
1:21.567
-
14º
Nico Hulkenberg
Sauber
1:21.327
1:21.631
-
15º
Esteban Ocon
Haas
1:21.773
1:21.666
-
16º
Lance Stroll
Aston Martin
1:21.807
-
-
17º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:21.851
-
-
18º
Lewis Hamilton
Ferrari
1:22.043
-
-
19º
Pierre Gasly
Alpine
1:22.112
-
-
20º
Franco Colapinto
Alpine
1:22.364
-
-
GP do Qatar de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
