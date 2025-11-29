Confira grid de largada da corrida sprint do GP do Catar de F1
Veja de qual posição os pilotos vão largar
A Fórmula 1 (F1) realiza neste sábado (29) a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar. Oscar Piastri, postulante ao título, conquistou a pole position. Ele larga na frente do companheiro de equipe, Lando Norris, e de Max Verstappen. Os três disputam o título de pilotos, por isso, a corrida curta é tão importante. A sessão será às 11h (de Brasília) com transmissão do BandSports e F1TV.
Grid de largada - corrida sprint - Catar
|Pos. de largada
|Piloto
|País
|Equipe
1º
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
2º
George Russell
Reino Unido
Mercedes
3º
Lando Norris
Reino Unido
McLaren
4º
Fernando Alonso
Espanha
Aston Martin
5º
Yuki Tsunoda
Japão
Red Bull Racing
6º
Max Verstappen
Países Baixos
Red Bull Racing
7º
Kimi Antonelli
Itália
Mercedes
8º
Carlos Sainz
Espanha
Williams
9º
Charles Leclerc
Mônaco
Ferrari
10º
Alexander Albon
Tailândia
Williams
11º
Isack Hadjar
França
Racing Bulls
12º
Oliver Bearman
Reino Unido
Haas
13º
Gabriel Bortoleto
Brasil
Sauber
14º
Nico Hulkenberg
Alemanha
Sauber
15º
Esteban Ocon
França
Haas
16º
Lance Stroll
Canadá
Aston Martin
17º
Liam Lawson
Nova Zelândia
Racing Bulls
18º
Lewis Hamilton
Reino Unido
Ferrari
19º
Pierre Gasly
França
Alpine
20º
Franco Colapinto
Argentina
Alpine
Oscar Piastri conquistou a pole position da corrida sprint nesta sexta-feira (28). Ele desbancou o colega de equipe Lando Norris e Max Verstappen (Red Bull), que está empatado com o australiano no campeonato de pilotos. Norris sai da terceira posição, enquanto Verstappen larga da sexta.
O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu na segunda parte da sessão. Com isso, ele larga da 13ª posição no sábado.
GP do Catar de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
