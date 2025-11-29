menu hamburguer
Fórmula 1

Confira grid de largada da corrida sprint do GP do Catar de F1

Veja de qual posição os pilotos vão largar

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 29/11/2025
05:15
Lando Norris no GP do catar de F1 (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
Lando Norris no GP do catar de F1 (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
A Fórmula 1 (F1) realiza neste sábado (29) a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar. Oscar Piastri, postulante ao título, conquistou a pole position. Ele larga na frente do companheiro de equipe, Lando Norris, e de Max Verstappen. Os três disputam o título de pilotos, por isso, a corrida curta é tão importante. A sessão será às 11h (de Brasília) com transmissão do BandSports e F1TV.

Reginaldo Leme aponta campeão da F1: 'Tem o melhor carro'

Grid de largada - corrida sprint - Catar

Pos. de largadaPilotoPaísEquipe

Oscar Piastri

Austrália

McLaren

George Russell

Reino Unido

Mercedes

Lando Norris

Reino Unido

McLaren

Fernando Alonso

Espanha

Aston Martin

Yuki Tsunoda

Japão

Red Bull Racing

Max Verstappen

Países Baixos

Red Bull Racing

Kimi Antonelli

Itália

Mercedes

Carlos Sainz

Espanha

Williams

Charles Leclerc

Mônaco

Ferrari

10º

Alexander Albon

Tailândia

Williams

11º

Isack Hadjar

França

Racing Bulls

12º

Oliver Bearman

Reino Unido

Haas

13º

Gabriel Bortoleto

Brasil

Sauber

14º

Nico Hulkenberg

Alemanha

Sauber

15º

Esteban Ocon

França

Haas

16º

Lance Stroll

Canadá

Aston Martin

17º

Liam Lawson

Nova Zelândia

Racing Bulls

18º

Lewis Hamilton

Reino Unido

Ferrari

19º

Pierre Gasly

França

Alpine

20º

Franco Colapinto

Argentina

Alpine

Oscar Piastri conquistou a pole position da corrida sprint nesta sexta-feira (28). Ele desbancou o colega de equipe Lando Norris e Max Verstappen (Red Bull), que está empatado com o australiano no campeonato de pilotos. Norris sai da terceira posição, enquanto Verstappen larga da sexta.

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu na segunda parte da sessão. Com isso, ele larga da 13ª posição no sábado.

Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP do Catar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

