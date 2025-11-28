menu hamburguer
Fórmula 1

Piastri supera Norris na classificação sprint do Catar; Bortoleto é 13º na F1

Dos postulantes ao título, australiano foi o melhor

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/11/2025
15:24
Atualizado há 1 minutos
Oscar Piastri, da McLaren, no GP do Catar (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
Oscar Piastri, da McLaren, no GP do Catar (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
Oscar Piastri superou Lando Norris, colega de equipe, na classificação sprint do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (F1). O piloto australiano marcou 1:20.055 na sessão e largará na pole na corrida sprint deste sábado (29). Lando Norris, líder do campeonato, foi o terceiro. Já Max Verstappen, que junto dos dois concorre ao título da F1, foi apenas o 6º. George Russell separa Piastri e Norris, com a segunda colocação. ➡️ Veja como foi a classificação sprint

Relacionadas

O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu na segunda parte da sessão. Com isso, ele larga da 13ª posição no sábado.

Norris, Piastri e Verstappen concorrem ao título da F1, por isso, a corrida sprint é a mais importante da temporada. Mesmo valendo somente oito pontos, Piastri e Verstappen precisam evitar qualquer vantagem de pontos de Norris, já que o britânico é o único que pode sair da etapa com o título.

Resultado - classificação sprint - GP do Catar de F1

Pos.PilotoEquipeSQ1SQ2SQ3

Oscar Piastri

McLaren

1:21.286

1:21.005

1:20.055

George Russell

Mercedes

1:21.432

1:21.136

1:20.087

Lando Norris

McLaren

1:21.398

1:20.956

1:20.285

Fernando Alonso

Aston Martin

1:21.276

1:21.272

1:20.450

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

1:21.458

1:21.152

1:20.519

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:21.172

1:21.036

1:20.528

Kimi Antonelli

Mercedes

1:21.555

1:21.376

1:20.532

Carlos Sainz

Williams

1:21.438

1:21.172

1:20.542

Charles Leclerc

Ferrari

1:21.636

1:21.190

1:20.622

10º

Alexander Albon

Williams

1:21.721

1:21.212

1:20.788

11º

Isack Hadjar

Racing Bulls

1:21.399

1:21.433

-

12º

Oliver Bearman

Haas

1:21.526

1:21.494

-

13º

Gabriel Bortoleto

Sauber

1:21.623

1:21.567

-

14º

Nico Hulkenberg

Sauber

1:21.327

1:21.631

-

15º

Esteban Ocon

Haas

1:21.773

1:21.666

-

16º

Lance Stroll

Aston Martin

1:21.807

-

-

17º

Liam Lawson

Racing Bulls

1:21.851

-

-

18º

Lewis Hamilton

Ferrari

1:22.043

-

-

19º

Pierre Gasly

Alpine

1:22.112

-

-

20º

Franco Colapinto

Alpine

1:22.364

-

-

Como foi a classificação sprint do Catar?

Na primeira parte da sessão, Verstappen foi o mais rápido. Ele marcou 1:21.172, superando Fernando Alonso, o segundo. Piastri foi 3º e Norris o 5º. Bortoleto fez uma boa sessão e terminou na 12º posição, chegando a ser sexto no início e avançando ao SQ2. Lewis Hamilton novamente caiu na primeira parte de uma classificação. O piloto da Ferrari ficou em 18º. Os eliminados no SQ1 foram: Stroll, Lawson, Hamilton, Gasly e Colapinto.

Lewis Hamilton na classificação sprint do GP do Catar (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Lewis Hamilton na classificação sprint do GP do Catar (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A segunda parte da sessão não teve grandes mudanças na liderança. Ainda no início, Norris marcou 1:20.956, melhor tempo até o final. Piastri foi segundo e Verstappen o terceiro. Bortoleto não marcou uma volta boa e ficou na 13º posição, caindo no SQ2. Os eliminados foram: Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hulkenberg e Ocon.

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

Os pilotos deixaram para fazerem as voltas rápidas mais para o final da classificação. Piastri conquistou a pole position, após passar George Russell no final. Lando Norris não conseguiu superar o colega de equipe e George Russell, ficando apenas em terceiro. Verstappen foi 6º.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP do Qatar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

