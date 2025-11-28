Piastri supera Norris na classificação sprint do Catar; Bortoleto é 13º na F1
Dos postulantes ao título, australiano foi o melhor
Oscar Piastri superou Lando Norris, colega de equipe, na classificação sprint do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (F1). O piloto australiano marcou 1:20.055 na sessão e largará na pole na corrida sprint deste sábado (29). Lando Norris, líder do campeonato, foi o terceiro. Já Max Verstappen, que junto dos dois concorre ao título da F1, foi apenas o 6º. George Russell separa Piastri e Norris, com a segunda colocação. ➡️ Veja como foi a classificação sprint
O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu na segunda parte da sessão. Com isso, ele larga da 13ª posição no sábado.
Norris, Piastri e Verstappen concorrem ao título da F1, por isso, a corrida sprint é a mais importante da temporada. Mesmo valendo somente oito pontos, Piastri e Verstappen precisam evitar qualquer vantagem de pontos de Norris, já que o britânico é o único que pode sair da etapa com o título.
Resultado - classificação sprint - GP do Catar de F1
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|SQ1
|SQ2
|SQ3
1º
Oscar Piastri
McLaren
1:21.286
1:21.005
1:20.055
2º
George Russell
Mercedes
1:21.432
1:21.136
1:20.087
3º
Lando Norris
McLaren
1:21.398
1:20.956
1:20.285
4º
Fernando Alonso
Aston Martin
1:21.276
1:21.272
1:20.450
5º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
1:21.458
1:21.152
1:20.519
6º
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:21.172
1:21.036
1:20.528
7º
Kimi Antonelli
Mercedes
1:21.555
1:21.376
1:20.532
8º
Carlos Sainz
Williams
1:21.438
1:21.172
1:20.542
9º
Charles Leclerc
Ferrari
1:21.636
1:21.190
1:20.622
10º
Alexander Albon
Williams
1:21.721
1:21.212
1:20.788
11º
Isack Hadjar
Racing Bulls
1:21.399
1:21.433
-
12º
Oliver Bearman
Haas
1:21.526
1:21.494
-
13º
Gabriel Bortoleto
Sauber
1:21.623
1:21.567
-
14º
Nico Hulkenberg
Sauber
1:21.327
1:21.631
-
15º
Esteban Ocon
Haas
1:21.773
1:21.666
-
16º
Lance Stroll
Aston Martin
1:21.807
-
-
17º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:21.851
-
-
18º
Lewis Hamilton
Ferrari
1:22.043
-
-
19º
Pierre Gasly
Alpine
1:22.112
-
-
20º
Franco Colapinto
Alpine
1:22.364
-
-
Como foi a classificação sprint do Catar?
Na primeira parte da sessão, Verstappen foi o mais rápido. Ele marcou 1:21.172, superando Fernando Alonso, o segundo. Piastri foi 3º e Norris o 5º. Bortoleto fez uma boa sessão e terminou na 12º posição, chegando a ser sexto no início e avançando ao SQ2. Lewis Hamilton novamente caiu na primeira parte de uma classificação. O piloto da Ferrari ficou em 18º. Os eliminados no SQ1 foram: Stroll, Lawson, Hamilton, Gasly e Colapinto.
A segunda parte da sessão não teve grandes mudanças na liderança. Ainda no início, Norris marcou 1:20.956, melhor tempo até o final. Piastri foi segundo e Verstappen o terceiro. Bortoleto não marcou uma volta boa e ficou na 13º posição, caindo no SQ2. Os eliminados foram: Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hulkenberg e Ocon.
Os pilotos deixaram para fazerem as voltas rápidas mais para o final da classificação. Piastri conquistou a pole position, após passar George Russell no final. Lando Norris não conseguiu superar o colega de equipe e George Russell, ficando apenas em terceiro. Verstappen foi 6º.
GP do Qatar de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
