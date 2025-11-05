Vai chover? F1 divulga previsão do tempo oficial para o GP do Brasil
Condição climática pode variar nos três dias
A Fórmula 1 (F1) divulgou a previsão do tempo oficial para o GP de São Paulo, única prova no Brasil. Segundo informações do site da categoria, a expectativa é de clima mais ameno na sexta-feira (7) e domingo. Entretanto, no sábado, a chuva pode animar a classificação e a corrida sprint. Para o fim de semana completo, a temperatura irá variar entre 13 °C e 28 °C.
Para o primeiro dia de ação na pista do GP do Brasil de F1, na sexta-feira, a condição será de tempo nublado e parcialmente nublado. Na parte da tarde, as chances de pancadas de chuva irão aumentar, com prováveis trovoadas à noite. É esperado 25 °C para o treino livre e 28 °C para a classificação sprint. A probabilidade de chuva é de 40%.
No sábado, a probabilidade de pancadas de chuva é alta, com massa de ar muito instável. A expectativa é de trovoadas pela manhã, diminuindo na parte da tarde. O vento será forte, chegando aos 75 km/h. Para a corrida sprint, é esperado 24 °C, já para a classificação, a previsão é de 26 °C. A probabilidade de chuva é de 80%.
Para o último dia, a expectativa é que o frio aumente em relação à sexta-feira e sábado. É esperada uma chuva fraca antes da prova. Para a largada, há baixa possibilidade de chuva fraca e isolada. O vento será fraco e a temperatura para a largada será de 18º segundo a F1. A probabilidade de chuva é de 20%.
Bortoleto está animado para o GP do Brasil de F1
O brasileiro Gabriel Bortoleto fará a sua estreia no Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1. O piloto osasquense está animado para correr diante de seu povo, como ele mesmo descreve. Como Interlagos está fora do calendário da base internacional, a prova também marca o retorno de Bortoleto ao templo do automobilismo brasileiro.
— Cresci em São Paulo e sempre sonhei em correr em Interlagos, e fazer isso como piloto de Fórmula 1 é algo que estou realmente ansioso para realizar. Parece quase irreal. Todo o trabalho que minha família e eu dedicamos ao longo dos anos valeu a pena, e mal posso esperar para finalmente entrar na pista diante do meu povo — disse o brasileiro.
