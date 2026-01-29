Único novato de 2026 não garante estar 'pronto' para a F1

Não é todo piloto que aguenta a pressão de estar na Fórmula 1, independente da idade. Ainda assim, Arvid Lindblad enfrentará essa responsabilidade aos 18 anos com a Racing Bulls. O britânico chega para substituir Isack Hadjar, que estreou na elite do automobilismo mundial na última temporada e foi promovido a Red Bull.

Embora tenha conseguido a vaga ainda jovem, após bons resultados nas categorias de base, Lindblad não tem certeza se está pronto para a F1 2026. A oportunidade de aprender, no entanto, não será desperdiçada pelo piloto durante toda a pré-temporada.

— Eu não sei. Quero dizer, tenho muito a aprender. Se estou totalmente pronto, não sei. Não é algo em que eu realmente pense. Estou mais focado em como posso tentar me preparar melhor. Quais são as coisas que podem me ajudar a aprender para estar na melhor posição possível quando chegarmos a Melbourne — disse o novato, que completou:

— Estou focado em trabalhar duro com a equipe no simulador aqui na pista com os engenheiros, tentando aprender o máximo que puder, sendo uma espécie de esponja nesse sentido. E sim, aí veremos.

A primeira experiência do britânico com um carro da F1 não terminou como planejado. Na última terça-feira (20), o primeiro teste da Racing Bulls ficou marcado pelo acidente de Arvid, que precisou ser resgatado pelo reboque.

A atividade de pré-temporada aconteceu no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola. Antes de entrar na curva Villeneuve, Lindblad perdeu o controle da sua Racing Bulls e rodou. Com isso, terminou preso nas britas. Veja os vídeos abaixo:

O acidente não afetou significativamente o carro, e Lindblad pôde retornar à pista no dia seguinte. Segundo o jornalista Jacopo Rava, do "Motosport.com", o novato da F1 completou 22 voltas e estendeu o treino até depois do pôr do sol.

Arvid Lindblad, da Red Bull (Foto: F2)

