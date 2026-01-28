A Fórmula 1 passa por muitas mudanças internas e externas na temporada 2026, principalmente no Brasil. A partir deste ano, a elite do automobilismo mundial volta a ser transmitida pela Globo, e os fãs contarão com uma "nova" equipe no dia a dia da categoria. De saída da Band, Felipe Giaffone volta à emissora carioca e projeta um ano de grandes ajustes na F1.

— Tem bastante novidade, né. É um ano bem atípico. Emissora nova, resgatando o passado da F1, e um ano que será bacana ter tempo no SporTV para explicar as muitas coisas novas. Um regulamento bem complexo em que as equipes ainda estão pisando em ovos. Então, vai ser legal ter esse tempo no SporTV para aprender e tentar repassar da melhor forma possível para o pessoal — disse o comentarista, em entrevista ao "F1Mania.net".

Com grandes nomes já confirmados, Giaffone destaca que será importante que haja uma organização prévia sobre o que falar nas transmissões. A ideia é que ninguém se enrole ou repita a fala do outro e que a informação seja passada com clareza para o telespectador.

— O grande desafio é sempre esse: tentar deixar o (novo regulamento) mais simples possível. O regulamento agora é bateria, o DRS que não é o DRS, abre a asa… como vamos chamar isso? Então, temos que, entre nós, alinhar bem para eu falar uma coisa e o Christian (Fittipaldi) outra, o Rafa (Lopes) outra, o (Luciano) Burti outra. Acho que vamos ter de costurar, mas é uma turma que se conhece já das antigas. Tenho certeza de que vamos conseguir fazer um trabalho bacana — completou.

Fórmula 1 volta à Globo em 2026

A emissora irá contar com Everaldo Marques narrando as corridas e Luciano Burti nos comentários. Nos canais SporTV, o narrador será Bruno Fonseca, que irá dividir a cabine com diversos nomes ao longo do ano. Entre eles, Felipe Giaffone, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes. Em todas as etapas, os repórteres Marcelo Courrege, Julia Guimarães e Guilherme Pereira também marcarão presença.

Um dos principais nomes da F1 no Brasil, Mariana Becker também estará de volta à Globo para 2026. Dessa vez, a jornalista será uma comentarista in loco, o que significa que ela irá comentar as corridas, treinos e classificações que a emissora transmitir, diretamente do local onde o evento está acontecendo. Na TV Globo, ela comentará 15 etapas do calendário da Fórmula 1, além de seis etapas que serão exibidas no SporTV.

Globo é a emissora oficial da F1 no Brasil em 2026 (Foto: Reprodução / Sportv / Reprodução)

