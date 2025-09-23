Senna recebe homenagem no Hall da Fama Automotivo: quando e onde assistir

Ayrton Senna será homenageado no Hall da Fama Automotivo, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (25). O piloto tricampeão mundial de Fórmula 1 foi reconhecido por sua habilidade extraordinária e a ambição por conquistas, além do comprometimento com a segurança, que elevou os padrões de segurança do automobilismo. A cerimônia terá transmissão no site do evento, e com cadastro prévio.

Além de Ayrton Senna, outros três nomes serão reverenciados por suas contribuições para o mercado automotivo e para a mobilidade:

Betty Skelton: Pioneira como piloto de testes e detentora de recordes de velocidade em terra, conhecida por seu papel influente no desenvolvimento e na promoção do Chevrolet Corvette. David E. Davis Jr.: Renomado jornalista automotivo e fundador da Automobile Magazine, cuja narrativa inovadora redefiniu o jornalismo automotivo. Dieter Zetsche: Líder visionário da Daimler AG, reconhecido por conduzir a Mercedes-Benz a uma nova era de sucesso global.

Ayrton Senna (Foto: Jean-Loup Gautreau / AFP)

Sobrinha de Ayrton Senna estará presente

Bianca Senna (sobrinha de Ayrton e CEO da Senna Brands) estará presente para aceitar a homenagem em nome de Ayrton Senna, levando adiante seu legado de excelência e impacto. O evento também contará com carros exclusivos, incluindo o lendário McLaren MP4/7 de Senna, além de tributos especiais e entrevistas com os homenageados. Além dela, haverá outros representantes:

Mark Reuss: presidente da General Motors, que prestará homenagem a Betty Skelton.

Eddie Alterman: diretor de marca (Chief Brand Officer) da Hearst Autos, que prestará homenagem a David E. Davis.

Roger Penske: presidente da Penske Corporation, que prestará homenagem a Dieter Zetsche.

Hall da Fama Automotivo

O Automotive Hall of Fame (AHF) é uma organização sem fins lucrativos que homenageia e celebra os líderes e inovadores da indústria automotiva/mobilidade por meio de prêmios e programas que destacam suas realizações. Fundado em 1939, o AHF já homenageou 300 pessoas de todo o mundo que impactaram e influenciaram a indústrias automotivas e de mobilidade.