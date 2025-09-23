COB Expo: Isadora Williams inaugura pista de gelo da Arena de Inverno

A COB Expo 2025 terá uma abertura especial da inédita Arena de Inverno: Isadora Williams, referência da patinação artística no Brasil, vai inaugurar a pista de gelo nesta quarta-feira (24), em São Paulo, a partir das 14h, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer de perto essa novidade do evento.

Primeira brasileira a conquistar um ouro internacional, no Sofia Trophy de 2017, Isadora marcou a história do esporte ao ser também a primeira atleta do país a competir em uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi 2014, repetindo o feito em PyeongChang 2018. Com seu talento, a patinadora se tornou referência e inspiração para novas gerações, sendo um símbolo da evolução da patinação no gelo no cenário nacional.

A COB Expo 2025 inova em sua programação ao incluir, pela primeira vez, uma Arena de inverno com pista de gelo em suas instalações. A atração inédita chegará ao evento com o propósito de ampliar o universo esportivo presente na feira e antecipar o clima das modalidades de inverno. A novidade reforça o compromisso da feira de ser o espaço “onde todos os esportes se encontram”, reunindo atletas, gestores, confederações e fãs.

A programação dedicada às modalidades de inverno continua no dia 26 de setembro, no Palco Talks, com um bate-papo especial sobre o tema. O encontro reunirá Emilio Strapasson, presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG), e Gustavo Haidar, COO da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN). A mediação ficará a cargo do jornalista Álvaro José, conhecido por sua longa trajetória de cobertura olímpica.

A COB EXPO acontece de 24 a 28 de setembro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo, e contará com uma programação robusta de palestras e cursos. Os conteúdos abordarão macrotemas essenciais, como administração e gestão esportiva, saúde, marketing, comunicação e direito desportivo, oferecendo formação e debates de alto nível para o setor.

A COB Expo 2025 é um evento gratuito e aberto ao público, com entrada social mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Para participar, basta retirar o ingresso de visitante no site oficial e garantir presença na maior feira do esporte olímpico da América Latina.

COB Expo 2025

📅 24 a 28 de setembro de 2025

📍 Centro de Convenções Pro Magno – Av. Pfa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02518-000

🎟 Evento gratuito | Entrada social: 1kg de alimento não perecível e retirada de ingresso no site

🌐 Mais informações: www.cobexpo.com.br | @cob_expo