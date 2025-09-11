menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Bortoleto reitera admiração e explica cores do Senna em capacete

Piloto se lembrou do momento em que decidiu utilizar as cores do "ídolo" Ayrton Senna no capacete

Gabriel Bortoleto - GP do Japão
imagem cameraGabriel Bortoleto com capacete inspirado em Senna (Foto: Stake F1 Team KICK Sauber)
0b4d39c1-0cb5-4d31-a32c-7e9a8a96e1c1_Avatar GP
Grande Premio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
00:02
  • Matéria
  • Mais Notícias

Assim como boa parte dos pilotos que passaram pelo grid da Fórmula 1 ao longo das últimas décadas, Gabriel Bortoleto voltou a destacar a imensa admiração que tem por Ayrton Senna. Além disso, o jovem piloto da Sauber se lembrou do momento em que decidiu adotar as cores do Brasil para o capacete, o que automaticamente fez muita gente se lembrar do eterno tricampeão mundial, falecido há 31 anos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Jornal europeu aponta brasileiro como melhor opção para equipe da F1 em 2026

Dono de uma carreira meteórica no automobilismo, já que em um período de dois anos saiu da Fórmula 3 para conquistar um espaço na principal categoria de monopostos do mundo, o paulista tem sido um dos grandes destaques da temporada 2025. Com 18 pontos conquistados, chamou a atenção por momentos de brilhantismo com o C45, colocando-se na 16ª colocação do Mundial e ficando à frente de nomes mais experientes como Carlos Sainz e Yuki Tsunoda, por exemplo.

E como todo bom brasileiro, Bortoleto cresceu ouvindo histórias e assistindo aos grandes momentos protagonizados por Senna nas pistas. Mas ainda que esse respeito esteja refletido no casco usado nas competições, nem sempre foi assim: na época da F3 e início da F2, o jovem costumava ter uma identidade diferente, exibindo uma mistura muito maior de cores. Por isso, durante uma participação no podcast "Beyond The Grid", detalhou em qual momento aconteceu essa mudança.

continua após a publicidade
Gabriel Bortoleto - Sauber - Grande Prêmio de Miami 2025
Gabriel Bortoleto, da Sauber, no Grande Prêmio de Miami 2025 (Foto: Hector Vivas/AFP)

— É uma mistura de Senna e Brasil. Obviamente, são as cores do Senna porque ficou famoso usando elas. Ele é meu ídolo. No ano passado, na F2, eu tinha um capacete que era vermelho e… desculpa, era laranja e preto, se não me engano, algo assim. E então disse: pelos 30 anos da morte do Senna, vou homenageá-lo e criar um capacete com as cores dele, com o logo do Senna, junto com a família — lembrou.

— E eles aprovaram. Disseram: "Com certeza, adoraríamos, é incrível da sua parte fazer isso no evento de Ímola". Então decidi fazer. E me trouxe sorte. Fiz a pole e conquistei um pódio. Não tenho certeza se foi meu primeiro pódio da temporada. E decidi continuar com aquele capacete porque muitos brasileiros se apaixonaram por ele, e eu também — continuou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Pensei: por que não usei as cores do meu país antes? Represento o Brasil, devia estar usando. Então decidi usar. E este ano continuei com ele como, digamos, as cores da bandeira brasileira mais, obviamente, Senna. Esse foi o motivo pelo qual fiz isso. E, sim, estou muito feliz por poder usá-lo assim — continuou, antes de ser questionado se Viviane Senna, irmã de Ayrton e presidente do instituto que carrega o nome do tricampeão, e o restante da família haviam ficado felizes com a decisão.

— Sim, ficaram. Ficaram 100%. Estavam em Ímola e tiramos muitas fotos juntos. E fiquei tão feliz, sabe, porque é a família do meu ídolo, ali, feliz por eu estar usando algo em homenagem a ele, é o sonho de um garoto — encerrou.

Fórmula 1 retorna de 19 a 21 de setembro com o GP do Azerbaijão, 17ª etapa da temporada 2025.

Classificação da F1 2026

PosiçãoPilotoEquipePontosVitórias

1

Oscar Piastri

McLaren

324

8

2

Lando Norris

McLaren

293

5

3

Max Verstappen

Red Bull

230

2

4

George Russell

Mercedes

194

1

5

Charles Leclerc

Ferrari

163

0

6

Lewis Hamilton

Ferrari

117

0

7

Alex Albon

Williams

70

0

8

Kimi Antonelli

Mercedes

66

0

9

Isack Hadjar

Racing Bulls

38

0

10

Nico Hülkenberg

Sauber

37

0

11

Lance Stroll

Aston Martin

32

0

12

Fernando Alonso

Aston Martin

30

0

13

Esteban Ocon

Haas

28

0

14

Pierre Gasly

Alpine

20

0

15

Liam Lawson

Racing Bulls

20

0

16

Gabriel Bortoleto

Sauber

18

0

17

Oliver Bearman

Haas

16

0

18

Carlos Sainz

Williams

16

0

19

Yuki Tsunoda

Red Bull

12

0

20

Franco Colapinto

Alpine

0

0

21

Jack Doohan

Alpine

0

0

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias