Bortoleto reitera admiração e explica cores do Senna em capacete

Assim como boa parte dos pilotos que passaram pelo grid da Fórmula 1 ao longo das últimas décadas, Gabriel Bortoleto voltou a destacar a imensa admiração que tem por Ayrton Senna. Além disso, o jovem piloto da Sauber se lembrou do momento em que decidiu adotar as cores do Brasil para o capacete, o que automaticamente fez muita gente se lembrar do eterno tricampeão mundial, falecido há 31 anos.

Dono de uma carreira meteórica no automobilismo, já que em um período de dois anos saiu da Fórmula 3 para conquistar um espaço na principal categoria de monopostos do mundo, o paulista tem sido um dos grandes destaques da temporada 2025. Com 18 pontos conquistados, chamou a atenção por momentos de brilhantismo com o C45, colocando-se na 16ª colocação do Mundial e ficando à frente de nomes mais experientes como Carlos Sainz e Yuki Tsunoda, por exemplo.

E como todo bom brasileiro, Bortoleto cresceu ouvindo histórias e assistindo aos grandes momentos protagonizados por Senna nas pistas. Mas ainda que esse respeito esteja refletido no casco usado nas competições, nem sempre foi assim: na época da F3 e início da F2, o jovem costumava ter uma identidade diferente, exibindo uma mistura muito maior de cores. Por isso, durante uma participação no podcast "Beyond The Grid", detalhou em qual momento aconteceu essa mudança.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no Grande Prêmio de Miami 2025 (Foto: Hector Vivas/AFP)

— É uma mistura de Senna e Brasil. Obviamente, são as cores do Senna porque ficou famoso usando elas. Ele é meu ídolo. No ano passado, na F2, eu tinha um capacete que era vermelho e… desculpa, era laranja e preto, se não me engano, algo assim. E então disse: pelos 30 anos da morte do Senna, vou homenageá-lo e criar um capacete com as cores dele, com o logo do Senna, junto com a família — lembrou.

— E eles aprovaram. Disseram: "Com certeza, adoraríamos, é incrível da sua parte fazer isso no evento de Ímola". Então decidi fazer. E me trouxe sorte. Fiz a pole e conquistei um pódio. Não tenho certeza se foi meu primeiro pódio da temporada. E decidi continuar com aquele capacete porque muitos brasileiros se apaixonaram por ele, e eu também — continuou.

— Pensei: por que não usei as cores do meu país antes? Represento o Brasil, devia estar usando. Então decidi usar. E este ano continuei com ele como, digamos, as cores da bandeira brasileira mais, obviamente, Senna. Esse foi o motivo pelo qual fiz isso. E, sim, estou muito feliz por poder usá-lo assim — continuou, antes de ser questionado se Viviane Senna, irmã de Ayrton e presidente do instituto que carrega o nome do tricampeão, e o restante da família haviam ficado felizes com a decisão.

— Sim, ficaram. Ficaram 100%. Estavam em Ímola e tiramos muitas fotos juntos. E fiquei tão feliz, sabe, porque é a família do meu ídolo, ali, feliz por eu estar usando algo em homenagem a ele, é o sonho de um garoto — encerrou.

A Fórmula 1 retorna de 19 a 21 de setembro com o GP do Azerbaijão, 17ª etapa da temporada 2025.

