Na noite desta segunda-feira, Odete Roitman (Débora Bloch) será assassinada no remake de "Vale Tudo", novela da Globo. Em 1988, ano da exibição original da trama, Ayrton Senna conquistou o seu primeiro título mundial de Fórmula 1 (F1). Ele venceu dois meses antes da morte da maior vilã da teledramaturgia nacional, interpretada por Beatriz Segall.

O ano também marcou a disputa intensa entre Ayrton Senna e Alain Prost. A McLaren, equipe defendida por ambos, só perdeu uma das corridas da temporada. A garantia do título veio com uma corrida de antecedência, no GP de Suzuka, realizada em outubro de 1988.

Ayrton Senna conquistou o primeiro título da carreira na F1 com o MP4/4 (Foto: McLaren / Divulgação)

Na exibição original, a morte de Odete Roitman aconteceu em 24 de dezembro de 1988. O ano foi um marco para a teledramaturgia brasileira e para o Brasil na Fórmula 1.

Como foi a temporada de 1988 da F1, ano da morte da Odete Roitman original?

A temporada de 1988 foi marcada pelo absoluto domínio da McLaren, com Senna e Alain Prost vencendo 15 das 16 corridas. No Japão, penúltima etapa do campeonato, Senna precisava vencer para garantir o título.

A corrida começou de forma dramática. Senna, que largava na pole, teve problemas e caiu para 14º logo na largada. Com pista molhada e mostrando sua habilidade absurda na chuva, iniciou uma recuperação espetacular. Passando carro após carro com ultrapassagens de tirar o fôlego, alcançou Prost, o ultrapassou e venceu a corrida, garantindo seu primeiro título mundial.

Foi um marco não apenas para o Brasil, mas também para a história da Fórmula 1, consagrando Senna como um gênio das pistas.