Fora de Campo

Quem matou Odete Roitman? Técnico relembra spoiler de novela em jogo do Brasileirão

Vilã da novela "Vale Tudo", da Rede Globo, irá morrer nesta segunda-feira (6)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/10/2025
19:24
Atualizado há 1 minutos
Odete Roitman é vilá da novela "Vale Tudo", da Rede Globo (Foto: Fábio Rocha/Globo)
Odete Roitman é vilá da novela "Vale Tudo", da Rede Globo (Foto: Fábio Rocha/Globo)
  • Mais Notícias

Chegou o grande dia para os noveleiros de plantão. A vilã Odete Roitman, da novela "Vale Tudo", da Rede Globo, irá morrer nesta segunda-feira (6). Na última, o treinador Enderson Moreira, atualmente no Novorizontino, relembrou uma história com uma outra dramaturgia da emissora. Trata-se da "Avenida Brasil".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante um episódio do "Charla Podcast", no Youtube, o técnico contou que recebeu spoiler da novela. Na época, ele treinava o Goiás, que enfrentou o Avaí no último episódio. O auxiliar técnico foi responsável por revelar informações sobre o desfecho da trama.

- A gente jogava contra o Avaí, na Ressacada, em 2012. Nesse período, teve uma novela que fez muito sucesso, que era a Avenida Brasil. Tomo mundo assistia à novela. Acabou, que este jogo era no último capítulo da novela. Naquela época, usávamos muito rádio, eu no campo, e meu auxiliar lá em cima, o Luiz Fernando - iniciou o treinador, antes de completar.

- O jogo já estava 3 a 0, aos 20 minutos do segundo, ele me chama e fala: "Adivinha quem matou o Max". Isso comigo no campo. Aí ele me diz que foi a Carminha. Mandei ele para aquele lugar (risos). Ele respondeu: "Moreira, esse jogo já acabou, ninguém mais tá assistindo. Está eu, presidente, diretores, ninguém está assistindo mais o jogo não - concluiu.

Avaí x Goiás

O confronto citado por Enderson Moreira terminou em uma vitória do clube alviverde por 4 a 1. Na ocasião, o Goiás liderava a Série B do Brasileirão, enquanto o Avaí brigava pelo meio da tabela de classificação, na 7ª colocação.

Em 2012, os quatro times que subiram para a elite do futebol brasileiro foram o Goiás, Criciúma, Athletico-PR e Vitória. O time alviverde teve o acesso como campeão, tendo somado 78 pontos nas 38 rodadas.

Ederson Moreira é o atual técnico do Novorizontino (Foto: Reprodução/ Charla Podcast)
Ederson Moreira é o atual técnico do Novorizontino (Foto: Reprodução/ Charla Podcast)

circulo com pontos dentroTudo sobre

