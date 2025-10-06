menu hamburguer
Fórmula 1

VÍDEO: pit stop caótico de Gabriel Bortoleto quase causa acidente na F1

Sauber faz mais uma parada ruim

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 06/10/2025
18:03
Pneu de Gabriel Bortoleto quase acerta Yuki Tsunoda (Foto: Reprodução / F1TV)
Um pit stop de Gabriel Bortoleto quase causou um acidente no Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (F1). Na hora da troca de pneus, um dos componentes se soltou e rolou em direção ao pit-lane. Um mecânico da Sauber segurou o pneu, mas Yuki Tsunoda quase acertou os dois. Assista ao momento abaixo:

Além da falha na troca, a parada de Gabriel Bortoleto levou 11.2 segundos, tempo longo para os padrões da F1. A Sauber costuma errar muito os pit stops de Gabriel Bortoleto, o que prejudica algumas corridas do brasileiro.

Gabriel Bortoleto no GP de Singapura de F1 (Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP)
GP de Singapura de F1

George Russell (Mercedes) venceu com vantagem o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (F1). O piloto inglês largou da primeira posição e confirmou o resultado do último sábado (4), chegando a abrir oito segundos sobre o segundo colocado. Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren) completaram o pódio. A McLaren conquistou o seu 10º título de construtores, com seis etapas de antecedência.

➡️ McLaren é campeã da F1 2025 e iguala recorde da Red Bull

Gabriel Bortoleto, da Sauber, largou da 14ª posição e terminou em 17º. Ele superou o colega de equipe Nico Hulkenberg, que terminou na lanterna do grid.

A corrida aconteceu sem muita ação na pista. O ponto alto foi a boa largada de George Russell, que chegou a abrir oito segundos sobre Max Verstappen. Lando Norris conseguiu ultrapassar Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, ainda na largada. Foi a única mudança no top-3 deste domingo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o pódio de Lando Norris no GP de Singapura de Fórmula 1 (F1), a McLaren se sagrou campeã mundial de construtores da temporada de 2025. A equipe acumula 650 pontos neste ano, o suficiente para garantir o título. Mesmo estando em baixa nas últimas três corridas, a equipe inglesa dominou com vantagem a maior parte da temporada e cravou o seu 10º título da história.

