VÍDEO: pit stop caótico de Gabriel Bortoleto quase causa acidente na F1
Sauber faz mais uma parada ruim
Um pit stop de Gabriel Bortoleto quase causou um acidente no Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (F1). Na hora da troca de pneus, um dos componentes se soltou e rolou em direção ao pit-lane. Um mecânico da Sauber segurou o pneu, mas Yuki Tsunoda quase acertou os dois. Assista ao momento abaixo:
？？？？— G.Bortoleto-China (@Halinyu) October 5, 2025
It's so dangerous……#Singaporegp #GabrielBortoleto pic.twitter.com/U2OYxinhsE
Além da falha na troca, a parada de Gabriel Bortoleto levou 11.2 segundos, tempo longo para os padrões da F1. A Sauber costuma errar muito os pit stops de Gabriel Bortoleto, o que prejudica algumas corridas do brasileiro.
GP de Singapura de F1
George Russell (Mercedes) venceu com vantagem o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (F1). O piloto inglês largou da primeira posição e confirmou o resultado do último sábado (4), chegando a abrir oito segundos sobre o segundo colocado. Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren) completaram o pódio. A McLaren conquistou o seu 10º título de construtores, com seis etapas de antecedência.
Gabriel Bortoleto, da Sauber, largou da 14ª posição e terminou em 17º. Ele superou o colega de equipe Nico Hulkenberg, que terminou na lanterna do grid.
A corrida aconteceu sem muita ação na pista. O ponto alto foi a boa largada de George Russell, que chegou a abrir oito segundos sobre Max Verstappen. Lando Norris conseguiu ultrapassar Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, ainda na largada. Foi a única mudança no top-3 deste domingo.
