Piloto brasileiro é confirmado em categoria de base da F1

Pedro Clerot, piloto brasileiro de 18 anos, foi confirmado no trio da Rodin Motorsports, equipe da Fórmula 3 (F3), categoria de base da Fórmula 1 (F1). O brasiliense dominou a temporada de estreia da Fórmula 4 Brasil, onde conquistou título com a Full Time. Ele começa no início da temporada de 2025 da F3. Neste ano, o vencedor da categoria foi o também brasileiro Rafael Câmara.

— Estou muito feliz por me juntar à Rodin na minha estreia na Fórmula 3. Trabalhar com a equipe será muito especial. Acompanhei a última temporada de perto e acredito que, juntos, podemos alcançar grandes feitos. Sou grato à Rodin pela e comprometimento — comemorou Pedro Clerot.

Pedro Clerot foi campeão da Fórmula 4 Brasil em 2022 (Foto: Duda Bairros/Vicar)

— Pedro é um piloto que acompanhamos de perto. Os seus resultados fizeram dele um piloto próspero para o futuro. A Fórmula 3 é um passo exigente, mas confiamos que Pedro continuará crescendo e mostrando o seu potencial — afirmou Benn Hutingford, diretor esportivo.

Aos dez anos, Pedro estreou no automobilismo, através do kart. Na disputa regional, ele foi tricampeão. O brasiliense chegou aos monopostos através da Fórmula Delta, sendo vice-campeão e melhor estreante da temporada de 2021.

Em 2021, na estreia da Fórmula 4 brasileira, categoria que busca levar pilotos brasileiros ao cenário internacional do automobilismo, ele foi campeão. Pedro dominou o campeonato, com sete vitórias e 11 pódios nas 15 etapas disputadas.

Na F3, Pedro Clerot terá Brando Badoer e Christian Ho como colegas de equipe.

Brasil tem bom histórico na F3, base da F1

O Brasil tem bons resultados na F3. Inaugurada em 2016, o país tem duas vitórias em sete temporadas, sendo a nação mais vitoriosa. Em 2023, Gabriel Bortoleto, atualmente na F1, foi campeão com 23 pontos de vantagem. Em 2025, o pernambucano Rafael Câmara foi campeão com duas corridas de antecedência e vantagem de 42 pontos. Câmara e Bortoleto correram pela Trident.

Em 2026, o Brasil será representado por Fefo Barrichello, filho do ex-F1 Rubens Barrichello, e Pedro Clerot.