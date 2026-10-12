Haas e Ferrari fecham acordo para levar Rafa Câmara à F1, diz site
Brasileiro chegaria à equipe norte-americana para substituir Esteban Ocon
Rafa Câmara está perto de garantir uma vaga na Fórmula 1 para a temporada de 2027. Segundo o portal especializado "RacingNews365", Haas e Ferrari chegaram a um acordo durante o GP de Singapura para que o brasileiro substitua Esteban Ocon na próxima temporada. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas é esperado para os próximos dias.
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Ocon deixará a Haas ao fim de 2026, após duas temporadas pela equipe. A definição do substituto, porém, não aconteceu de imediato. Câmara disputava a vaga com outros nomes, mas teria sido escolhido após uma série de testes realizados pela escuderia.
Rafa vence disputa pela vaga
Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari e candidato ao título da Fórmula 2, Rafa era um dos principais nomes avaliados pela Haas. Jack Doohan foi o segundo destaque das sessões de testes com a equipe, que recebeu também as participações de Ryo Hirakawa e Leonardo Fornaroli.
Segundo o portal, Câmara e Doohan foram os dois candidatos que mais impressionaram durante o processo. A decisão, porém, teria sido tomada somente durante o GP de Singapura, quando a Haas enfim definiu o brasileiro como substituto de Ocon.
Além do claro apoio da Ferrari, o jovem piloto pernambucano chegaria à Fórmula 1 com um importante suporte comercial do Brasil, segundo o site. A combinação entre desempenho e respaldo financeiro teria pesado na definição da Haas.
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Haas terá dois pilotos ligados à Ferrari
Caso a contratação seja confirmada, Rafa formará dupla com Oliver Bearman em 2027. O britânico também faz parte da Academia de Pilotos da Ferrari, o que colocaria dois integrantes do programa da escuderia italiana no mesmo time.
A situação reforça uma discussão que já existe no paddock sobre a relação entre Haas e Ferrari. A equipe americana utiliza motores, caixas de câmbio e outros componentes fornecidos pela Ferrari e também mantém uma estrutura de design em Maranello.
Ayao Komatsu, chefe da Haas, já foi questionado sobre a possibilidade de a equipe ser vista como uma espécie de "equipe B" da Ferrari. O dirigente afirmou que não se preocupa com essa percepção e que a escolha do piloto será baseada no desempenho apresentado pelos candidatos.
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