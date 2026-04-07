A Mercedes levou a melhor nas três primeiras etapas da Fórmula 1 em 2026. Com duas vitórias para Kimi Antonelli e uma para George Russell, a dupla abre a atual temporada em meio a uma intensa disputa interna. O chefe de equipe, Toto Wolff, revelou qual a única condição definida para os pilotos na pista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A regra, na verdade, é bem simples. Antonelli e Russell podem defender suas posições com tudo o que tem nas corridas, contanto que evitem qualquer toque entre carros. Com isso, a equipe busca não interferir na disputa pela liderança do Mundial de Pilotos.

— Ambos podem correr livremente, desde que haja uma margem de segurança entre os carros. Para nós, está tudo bem — disse Wolff.

A ideia é não inteferir durante o início da F1 2026. Enquanto o domínio for concentrado na Mercedes, que tem três vitórias em três corridas disputadas, a briga pelo título acontecerá naturalmente pelo desempenho dos pilotos. No entanto, a situação deve mudar com o decorrer do campeonato, e um dos pilotos será priorizado.

continua após a publicidade

➡️ Líder da F1, Antonelli sobre a briga pelo título: 'Posso bater qualquer um'

Momento de ouro de Antonelli na F1

Ao vencer o GP do Japão em uma reviravolta de mestre, Kimi Antonelli não apenas conquistou o topo do pódio, como também assumiu a liderança do Mundial pela primeira vez na carreira. O triunfo vai além da tabela de pontos: o italiano tirou de Lewis Hamilton – a quem substituiu na Mercedes – o posto de piloto mais jovem da história a liderar a Fórmula 1.

Até ao momento, Antonelli soma 72 pontos. Na sequência, vêm três mais experientes. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar, com 63. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc é o terceiro, com 49 pontos, enquanto Lewis Hamilton ocupa a quarta posição, com 41.

continua após a publicidade

Kimi Antonelli venceu GP do Japão na F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

+Aposte na vitória da Mercedes na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.