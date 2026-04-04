De Antonelli a Bortoleto: os astros da nova geração da F1

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Lewis Hamilton e Max Verstappen lideraram a Fórmula 1 na última década com folga para os adversários. Embora os nomes continuassem a surgir, nenhum piloto se destacava o suficiente para tirá-los do topo. O cenário, porém, parece ter mudado após a temporada de 2025 que conta com jovens e novatos, entre eles o brasileiro Gabriel Bortoleto, que vêm conquistando bons resultados. Três aparecem em evidência na metade superior da tabela, e outros três já figuram entre os 13 melhores.

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Da liderança para a promessa

Ao vencer o GP do Japão em uma reviravolta de mestre, Kimi Antonelli não apenas conquistou o topo do pódio, como também assumiu a liderança do Mundial pela primeira vez na carreira. O triunfo vai além da tabela de pontos: o italiano tirou de Lewis Hamilton – a quem substituiu na Mercedes – o posto de piloto mais jovem da história a liderar a Fórmula 1.

Até ao momento, Antonelli soma 72 pontos. Na sequência, vêm três mais experientes. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar, com 63. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc é o terceiro, com 49 pontos, enquanto Lewis Hamilton ocupa a quarta posição, com 41.

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Algumas posições abaixo, Oliver Bearman, de 20 anos, surge como grande surpresa em sétimo – sobretudo em comparação ao companheiro de Haas, Esteban Ocon, que aparece apenas na 15ª colocação. Em sua primeira temporada na F1, o britânico se destaca pela consistência.

Oliver Bearman no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

Fechando o Top 10, Liam Lawson,de 24 anos, mostra que um "rebaixamento" nem sempre prejudica a carreira. O neozelandês passou a entregar resultados mais consistentes após a mudança da Red Bull para a Racing Bulls, equipe na qual parece mais adaptado ao carro.

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Arvid Lindblad, de 18 anos, também figura entre os nomes que começam a se destacar neste início de temporada. O jovem piloto ocupa a 11ª colocação no campeonato e já demonstra maturidade acima da média, com desempenhos consistentes e capacidade de se manter competitivo mesmo em um grid cada vez mais equilibrado.

Logo atrás, Isack Hadjar,d e 21 anos, aparece na 12ª posição e reforça a forte presença dos novatos na tabela. O francês tem mostrado velocidade em classificações e um ritmo sólido em corrida, ainda que busque maior regularidade para transformar boas performances em resultados mais expressivos.

Gabriel Bortoleto, de 21 anos, por sua vez, ocupa a 13ª colocação e segue em trajetória de crescimento. O brasileiro tem evoluído ao longo das etapas e alcançou um marco importante ao conquistar os dois primeiros pontos da história da Audi na Fórmula 1, reforçando seu potencial para resultados ainda mais expressivos na sequência da temporada.

Gabriel Bortoleto em GP da China na F1 2026 (Foto: Jade GAO / AFP)

Veja o Top 14 da F1 2026

Posição Piloto Equipe Pontos Vitórias 1º Kimi Antonelli Mercedes 72 2 2º George Russell Mercedes 63 1 3º Charles Leclerc Ferrari 49 0 4º Lewis Hamilton Ferrari 41 0 5º Lando Norris McLaren 25 0 6º Oscar Piastri McLaren 21 0 7º Oliver Bearman Haas 17 0 8º Pierre Gasly Alpine 15 0 9º Max Verstappen Red Bull 12 0 10º Liam Lawson Racing Bulls 10 0 11º Arvid Lindblad Racing Bulls 4 0 12º Isack Hadjar Red Bull 4 0 13º Gabriel Bortoleto Audi 2 0 14º Carlos Sainz Williams 2 0

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