De Antonelli a Bortoleto: os astros da nova geração da F1
Os novatos da temporada de 2025 se destacam no Mundial de Pilotos
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Lewis Hamilton e Max Verstappen lideraram a Fórmula 1 na última década com folga para os adversários. Embora os nomes continuassem a surgir, nenhum piloto se destacava o suficiente para tirá-los do topo. O cenário, porém, parece ter mudado após a temporada de 2025 que conta com jovens e novatos, entre eles o brasileiro Gabriel Bortoleto, que vêm conquistando bons resultados. Três aparecem em evidência na metade superior da tabela, e outros três já figuram entre os 13 melhores.
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Da liderança para a promessa
Ao vencer o GP do Japão em uma reviravolta de mestre, Kimi Antonelli não apenas conquistou o topo do pódio, como também assumiu a liderança do Mundial pela primeira vez na carreira. O triunfo vai além da tabela de pontos: o italiano tirou de Lewis Hamilton – a quem substituiu na Mercedes – o posto de piloto mais jovem da história a liderar a Fórmula 1.
Até ao momento, Antonelli soma 72 pontos. Na sequência, vêm três mais experientes. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar, com 63. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc é o terceiro, com 49 pontos, enquanto Lewis Hamilton ocupa a quarta posição, com 41.
Algumas posições abaixo, Oliver Bearman, de 20 anos, surge como grande surpresa em sétimo – sobretudo em comparação ao companheiro de Haas, Esteban Ocon, que aparece apenas na 15ª colocação. Em sua primeira temporada na F1, o britânico se destaca pela consistência.
Fechando o Top 10, Liam Lawson,de 24 anos, mostra que um "rebaixamento" nem sempre prejudica a carreira. O neozelandês passou a entregar resultados mais consistentes após a mudança da Red Bull para a Racing Bulls, equipe na qual parece mais adaptado ao carro.
Arvid Lindblad, de 18 anos, também figura entre os nomes que começam a se destacar neste início de temporada. O jovem piloto ocupa a 11ª colocação no campeonato e já demonstra maturidade acima da média, com desempenhos consistentes e capacidade de se manter competitivo mesmo em um grid cada vez mais equilibrado.
Logo atrás, Isack Hadjar,d e 21 anos, aparece na 12ª posição e reforça a forte presença dos novatos na tabela. O francês tem mostrado velocidade em classificações e um ritmo sólido em corrida, ainda que busque maior regularidade para transformar boas performances em resultados mais expressivos.
Gabriel Bortoleto, de 21 anos, por sua vez, ocupa a 13ª colocação e segue em trajetória de crescimento. O brasileiro tem evoluído ao longo das etapas e alcançou um marco importante ao conquistar os dois primeiros pontos da história da Audi na Fórmula 1, reforçando seu potencial para resultados ainda mais expressivos na sequência da temporada.
Veja o Top 14 da F1 2026
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1º
Kimi Antonelli
Mercedes
72
2
2º
George Russell
Mercedes
63
1
3º
Charles Leclerc
Ferrari
49
0
4º
Lewis Hamilton
Ferrari
41
0
5º
Lando Norris
McLaren
25
0
6º
Oscar Piastri
McLaren
21
0
7º
Oliver Bearman
Haas
17
0
8º
Pierre Gasly
Alpine
15
0
9º
Max Verstappen
Red Bull
12
0
10º
Liam Lawson
Racing Bulls
10
0
11º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
4
0
12º
Isack Hadjar
Red Bull
4
0
13º
Gabriel Bortoleto
Audi
2
0
14º
Carlos Sainz
Williams
2
0
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