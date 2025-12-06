Sérgio Maurício projeta campeão na Fórmula 1, mas faz ressalva: 'Difícil'

O título da Fórmula 1 (F1) da temporada 2025 será decidido neste domingo (7), no GP de Abu Dhabi. Para esquentar os motores para o grande evento, o Lance! conversou com Sérgio Maurício, narrador da Band, e ele revelou que aposta no título de Lando Norris.

Sérgio Maurício comandou todos os Grandes Prêmios da Fórmula 1 na Band nesta temporada. Para o narrador, é difícil fazer qualquer prognóstico quando Max Verstappen está na disputa, mas ele ainda acredita no título do piloto britânico.

- Acho que o Norris leva por ter uma vantagem de pontos em relação ao Verstappen e depender só de si para ser o campeão mundial. Mas se tratando de Verstappen, que depois do GP da Holanda tirou 104 pontos, e está muito perto também de conquistar seu quinto título, é realmente difícil qualquer prognóstico - apontou Sérgio Maurício, da Band, sobre a disputa da Fórmula 1.

Além de Verstappen e Lando Norris, Oscar Piastri também pode ser campeão da Fórmula 1 em 2025, mas em um cenário mais improvável. Se o holandês da Redbull fizer mágica e conquistar mais um título, o narrador apontou em qual prateleira da história ele se colocaria.

- Ele (Verstappen) já está em uma prateleira maravilhosa, de tetracampeão mundial. Se conquistar mais um título de Fórmula 1, vai ficar ainda mais assombroso, digamos assim. Tem o Juan Manuel Fangio, pentacampeão mundial, que por muitos anos, até a Era Schumacher, não tinha sido batido. Então, ele entraria entre os quatro maiores detentores de títulos mundiais: 7 do Hamilton, 7 do Schumacher, 5 do Fangio e 5, se for o caso, do Verstappen - apontou o narrador, em entrevista ao Lance!

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da Fórmula 1 (F1) (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

Como está a disputa pelo título da Fórmula 1

Max Verstappen venceu a corrida do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 e, com isso, mudou o caminho dos três postulantes ao título. Lando Norris, que poderia sair campeão, foi somente o quarto colocado. Oscar Piastri terminou em segundo. Tudo isso foi causado por erro da McLaren, que parou os seus pilotos tarde. Agora, a decisão foi para Yas Marina, com 25 pontos em jogo.

Com a vitória, Verstappen passou Oscar Piastri na disputa pelo troféu de campeão da Fórmula 1 e passou a ser segundo colocado. Entretanto, o quarto lugar de Norris não tirou a liderança do britânico. Agora Norris tem somente 12 pontos de vantagem para Verstappen e 16 para Piastri. O campeonato está assim: Norris 408 pontos; Verstappen 396; Piastri 392.