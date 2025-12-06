menu hamburguer
Quem são os maiores recordistas da F1: títulos, vitórias e poles

Um panorama com os pilotos que dominaram títulos, vitórias e poles na Fórmula 1.

Lance!
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 06/12/2025
07:19
Lewis Hamilton da Mercedes durante desfile dos pilotos para a corrida do Grande Premio Rolex de Sao Paulo de F1 na tarde deste domingo (05), no Autodromo de Interlagos. (Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Gazeta Press)
Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Max Verstappen figuram entre os maiores recordistas da história da Fórmula 1. (Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)
A Fórmula 1 construiu sua história com pilotos que desafiaram limites, redefiniram padrões e se tornaram parâmetros de excelência esportiva. A análise de recordes como títulos, vitórias e pole positions permite identificar quem, de fato, alcançou níveis de dominância raramente repetidos. Em um esporte onde milésimos de segundo fazem diferença, a grandeza é medida não apenas pelos resultados de um ano, mas pela longevidade e consistência ao longo de uma carreira. O Lance! apresenta quem são os maiores recordistas da F1.

Do início da categoria, com heróis da era mecânica, até a modernidade, onde tecnologia e preparo físico se unem, a Fórmula 1 viu gerações de campeões consolidarem marcas icônicas. Alguns recordes parecem inalcançáveis, enquanto outros seguem sendo pressionados por talentos emergentes. O equilíbrio entre talento, equipamento e estratégia transformou pilotos como Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Max Verstappen em protagonistas indiscutíveis das tabelas históricas.

O topo da lista de campeões mundiais segue dividido: Schumacher e Hamilton sustentam sete títulos cada, igualados na supremacia do esporte. Logo abaixo, Fangio permanece como referência das origens com cinco conquistas, enquanto Prost, Vettel e Verstappen integram a elite com quatro troféus. A disputa entre eras reforça como o domínio assume formas diferentes conforme o contexto técnico e competitivo.

Quando a análise se expande para vitórias em corridas e pole positions, a hierarquia se mantém com os mesmos nomes, embora novas gerações ganhem espaço. Hamilton lidera isolado as vitórias e as poles, enquanto Verstappen acelera em ascensão rumo às marcas históricas, impulsionado pela sequência dominante desde 2021. Esses números ajudam a revelar quem mais transformou velocidade em resultados concretos.

Por fim, para além das três principais métricas, recordes como pódios, longevidade, domínio por temporada e marcos etários oferecem nuances adicionais. Eles destacam personalidades distintas, como a consistência de Alonso, a precisão de Schumacher e o estilo agressivo de Verstappen — compondo um retrato amplo dos grandes nomes da Fórmula 1.

Quem são os maiores recordistas da F1?

Os pilotos com mais títulos na F1

  • Lewis Hamilton – 7 títulos (2008, 2014, 2015, 2017–2020)
  • Michael Schumacher – 7 títulos (1994, 1995, 2000–2004)
  • Juan Manuel Fangio – 5 títulos (1951, 1954–1957)
  • Alain Prost – 4 títulos (1985, 1986, 1989, 1993)
  • Sebastian Vettel – 4 títulos (2010–2013)
  • Max Verstappen – 4 títulos (2021–2024)

Sequências históricas de domínio

  1. Michael Schumacher: 5 títulos consecutivos (2000–2004) – recorde absoluto
  2. Sebastian Vettel: 4 consecutivos (2010–2013)
  3. Lewis Hamilton: 4 consecutivos (2017–2020)
  4. Max Verstappen: 4 consecutivos (2021–2024)

Pilotos com mais vitórias na história da Fórmula 1

  • Lewis Hamilton – 105 vitórias (2007–2024)
  • Michael Schumacher – 91 vitórias
  • Max Verstappen – 70 vitórias

Verstappen também detém outros dois recordes da categoria

  • Recorde de 19 triunfos em uma temporada (2023)
  • Sequência recorde de 10 vitórias seguidas
  • Sebastian Vettel – 53 vitórias
  • Alain Prost – 51 vitórias

Hamilton também detém o maior intervalo entre primeira e última vitória: 17 anos e 54 dias.

Pilotos com mais pole positions

  1. Lewis Hamilton – 104 poles
  2. Michael Schumacher – 68
  3. Ayrton Senna – 65
  4. Sebastian Vettel – 57
  5. Max Verstappen – 47
  6. Jim Clark – 33
  7. Alain Prost – 33
  8. Nigel Mansell – 32
  9. Nico Rosberg – 30
  10. Juan Manuel Fangio – 29

Outros recordes notáveis na Fórmula 1

  1. Maior número de pódios: Lewis Hamilton – 202
  2. Maior número de voltas mais rápidas: Michael Schumacher – 77
  3. Mais corridas disputadas: Fernando Alonso – 427
  4. Campeão mais jovem: Sebastian Vettel – 23 anos, 4 meses e 11 dias (2010)
  5. Campeão mais velho: Juan Manuel Fangio – 46 anos, 1 mês e 11 dias (1957)
  6. Mais vitórias em uma temporada: Max Verstappen – 19 vitórias em 22 corridas (2023)

