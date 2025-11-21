menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Russell volta a liderar na F1; Bortoleto é 13º no TL3 de Las Vegas

Sessão teve pista escorregadia e baixa da McLaren

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 21/11/2025
22:39
George Russell no TL3 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
imagem cameraGeorge Russell no TL3 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

George Russell voltou a liderar uma sessão da Fórmula 1 (F1). Durante o treino livre três do Grande Prêmio de Las Vegas, o piloto marcou 1:34.054. O segundo foi Max Verstappen e a terceira posição ficou com Alex Albon. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou foi 13ª. O treino foi marcado pela condição ruim de pista, que estava escorregadia.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ GP Brasil anuncia nova venda de ingressos para a F1 2026

O treino contou com escapada de diversos pilotos. A pista estava escorregando por conta da chuva que caiu antes da sessão. Por conta da condição ruim, alguns pilotos demoraram bastante para sair do pit-lane. Os primeiros 10 minutos contou com apenas cinco pilotos. Gabriel Bortoleto, inclusive, foi um dos últimos a abrir volta. George Russell não liderava uma sessão da F1 desde a corrida do GP de Singapura.

George Russell no TL3 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
George Russell no TL3 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Mesmo com a pista ruim, a sessão aconteceu sem batidas ou intercorrências. Foi o último treino livre antes da classificação, marcada para 1h da madrugada de sexta-feira para sábado. Norris e Piastri, postulantes ao título, foram os últimos colocados no TL3.

continua após a publicidade

Resultado - TL3 - GP de Las Vegas

Pos.PilotoEquipeTempo/dif.

George Russell

Mercedes

1:34.054

Max Verstappen

Red Bull Racing

+0.227

Alexander Albon

Williams

+0.821

Isack Hadjar

Racing Bulls

+1.115

Lewis Hamilton

Ferrari

+1.215

Kimi Antonelli

Mercedes

+1.331

Liam Lawson

Racing Bulls

+1.385

Lance Stroll

Aston Martin

+1.479

Fernando Alonso

Aston Martin

+1.486

10º

Pierre Gasly

Alpine

+1.508

11º

Oliver Bearman

Haas

+1.532

12º

Carlos Sainz

Williams

+1.608

13º

Gabriel Bortoleto

Sauber

+1.684

14º

Esteban Ocon

Haas

+1.763

15º

Charles Leclerc

Ferrari

+1.854

16º

Franco Colapinto

Alpine

+2.251

17º

Nico Hulkenberg

Sauber

+2.596

18º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+2.613

19º

Oscar Piastri

McLaren

+2.969

20º

Lando Norris

McLaren

+3.058

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias