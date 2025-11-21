Russell volta a liderar na F1; Bortoleto é 13º no TL3 de Las Vegas
Sessão teve pista escorregadia e baixa da McLaren
- Matéria
- Mais Notícias
George Russell voltou a liderar uma sessão da Fórmula 1 (F1). Durante o treino livre três do Grande Prêmio de Las Vegas, o piloto marcou 1:34.054. O segundo foi Max Verstappen e a terceira posição ficou com Alex Albon. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou foi 13ª. O treino foi marcado pela condição ruim de pista, que estava escorregadia.
Relacionadas
➡️ GP Brasil anuncia nova venda de ingressos para a F1 2026
O treino contou com escapada de diversos pilotos. A pista estava escorregando por conta da chuva que caiu antes da sessão. Por conta da condição ruim, alguns pilotos demoraram bastante para sair do pit-lane. Os primeiros 10 minutos contou com apenas cinco pilotos. Gabriel Bortoleto, inclusive, foi um dos últimos a abrir volta. George Russell não liderava uma sessão da F1 desde a corrida do GP de Singapura.
Mesmo com a pista ruim, a sessão aconteceu sem batidas ou intercorrências. Foi o último treino livre antes da classificação, marcada para 1h da madrugada de sexta-feira para sábado. Norris e Piastri, postulantes ao título, foram os últimos colocados no TL3.
Resultado - TL3 - GP de Las Vegas
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo/dif.
1º
George Russell
Mercedes
1:34.054
2º
Max Verstappen
Red Bull Racing
+0.227
3º
Alexander Albon
Williams
+0.821
4º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+1.115
5º
Lewis Hamilton
Ferrari
+1.215
6º
Kimi Antonelli
Mercedes
+1.331
7º
Liam Lawson
Racing Bulls
+1.385
8º
Lance Stroll
Aston Martin
+1.479
9º
Fernando Alonso
Aston Martin
+1.486
10º
Pierre Gasly
Alpine
+1.508
11º
Oliver Bearman
Haas
+1.532
12º
Carlos Sainz
Williams
+1.608
13º
Gabriel Bortoleto
Sauber
+1.684
14º
Esteban Ocon
Haas
+1.763
15º
Charles Leclerc
Ferrari
+1.854
16º
Franco Colapinto
Alpine
+2.251
17º
Nico Hulkenberg
Sauber
+2.596
18º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+2.613
19º
Oscar Piastri
McLaren
+2.969
20º
Lando Norris
McLaren
+3.058
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias