FIA pode mudar regulamento da F1 após 'chuva' de reclamações
O principal foco das mudanças seria no sistema de gerenciamento de energia
A Fórmula 1 pode ter ajustes em seu novo regulamento técnico após uma "chuva" de críticas dos pilotos durante os testes de pré-temporada no Bahrein. O diretor técnico da FIA, Nikolas Tombazis, admitiu que o sistema de recuperação e entrega de energia pode sofrer modificações baseadas nas primeiras reações aos carros em pista.
Entre os pilotos mais interados sobre o assunto estão Max Verstappen, que chegou a sugerir que a F1 deveria "se livrar das baterias", e Lando Norris, que afirmou que o novo conceito não representa a forma "mais pura" de competir. Lewis Hamilton e Fernando Alonso também deixaram suas insatisfações.
— Os carros são novos. Entre o verão e o outono passados, muita gente testou nos simuladores e expressou grandes preocupações. Os comentários feitos agora, no Bahrein, são certamente melhores do que o que vínhamos ouvindo nas simulações, mas ainda há observações importantes, como as de Max — afirmou Tombazis.
— Temos consciência de que talvez seja necessário fazer ajustes. Estamos abertos a esse debate com equipes e fornecedores de motores. Também ouvimos os pilotos e acredito que existam formas de calibrar o regulamento — completou.
Apesar da abertura para mudanças, a FIA mantém cautela e deve aguardar a primeira corrida do ano para avaliar o comportamento dos carros em situação real de disputa.
— Estamos aprendendo conforme avançamos. A primeira corrida será o teste real, pois aqui nos testes eles não estão competindo diretamente entre si. Mudanças exigem discussão e passam pelo processo de governança. É improvável que algo mude entre o GP da Austrália e o da China, por exemplo, mas o ajuste não levará meses — finalizou o diretor.
Quando começa a temporada 2026 da F1?
O GP da Austrália abre o calendário da Fórmula 1 2026 no dia 15 de març, no Circuito de Albert Park, em Melbourne. A largada prevista para as 03h (horário de Brasília) e terá transmissão da Globo (canal aberto) e do Sportv (canal fechado).
