imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

FIA pode mudar regulamento da F1 após 'chuva' de reclamações

O principal foco das mudanças seria no sistema de gerenciamento de energia

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 20/02/2026
10:39
O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, dirige no segundo dia dos testes da Fórmula 1 no Bahrain International Circuit, em Sakhir, 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
imagem cameraO piloto britânico Lando Norris, da McLaren, dirige no segundo dia dos testes da Fórmula 1 no Bahrain International Circuit, em Sakhir, 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
A Fórmula 1 pode ter ajustes em seu novo regulamento técnico após uma "chuva" de críticas dos pilotos durante os testes de pré-temporada no Bahrein. O diretor técnico da FIA, Nikolas Tombazis, admitiu que o sistema de recuperação e entrega de energia pode sofrer modificações baseadas nas primeiras reações aos carros em pista.

Ferrari modifica carro e Leclerc lidera último dia de treinos da F1

Entre os pilotos mais interados sobre o assunto estão Max Verstappen, que chegou a sugerir que a F1 deveria "se livrar das baterias", e Lando Norris, que afirmou que o novo conceito não representa a forma "mais pura" de competir. Lewis Hamilton e Fernando Alonso também deixaram suas insatisfações.

— Os carros são novos. Entre o verão e o outono passados, muita gente testou nos simuladores e expressou grandes preocupações. Os comentários feitos agora, no Bahrein, são certamente melhores do que o que vínhamos ouvindo nas simulações, mas ainda há observações importantes, como as de Max — afirmou Tombazis.

— Temos consciência de que talvez seja necessário fazer ajustes. Estamos abertos a esse debate com equipes e fornecedores de motores. Também ouvimos os pilotos e acredito que existam formas de calibrar o regulamento — completou.

Apesar da abertura para mudanças, a FIA mantém cautela e deve aguardar a primeira corrida do ano para avaliar o comportamento dos carros em situação real de disputa.

— Estamos aprendendo conforme avançamos. A primeira corrida será o teste real, pois aqui nos testes eles não estão competindo diretamente entre si. Mudanças exigem discussão e passam pelo processo de governança. É improvável que algo mude entre o GP da Austrália e o da China, por exemplo, mas o ajuste não levará meses — finalizou o diretor.

O piloto britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, sentado no carro no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrain International Circuit, em Sakhir, em 11 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
O piloto britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, sentado no carro no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrain International Circuit, em Sakhir, em 11 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

Quando começa a temporada 2026 da F1?

O GP da Austrália abre o calendário da Fórmula 1 2026 no dia 15 de març, no Circuito de Albert Park, em Melbourne. A largada prevista para as 03h (horário de Brasília) e terá transmissão da Globo (canal aberto) e do Sportv (canal fechado).

