imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Bortoleto minimiza críticas de Alonso sobre carros da F1 2026: 'Belo desafio'

Brasileiro reconhece que há muito a aprender com as mudanças

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 20/02/2026
09:34
O brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto participa de coletiva no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe cacace/afp)
O brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto participa de coletiva no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe cacace/afp)
Gabriel Bortoleto, saiu em defesa dos novos carros de 2026 da Fórmula 1, respondendo às críticas de Fernando Alonso. O piloto afirmou que os carros ainda passarão por intenso desenvolvimento técnico, em declaração à Sky Sports na última quinta-feira (19).

A declaração de Bortoleto surge em meio ao coro de críticas de veteranos, incluindo seu empresário, Fernando Alonso Alonso, além de Lewis Hamilton e Max Verstappen, que questionam o regulamento e a nova gestão de energia dos caros, que mudaram a forma de pilotagem.

Mudança de papel do piloto, segundo Alonso

A gestão de energia tornou-se o aspecto central do novo regulamento, exigindo que os pilotos reduzam a velocidade nas curvas para carregar as baterias, variando conforme as características de cada pista.

O espanhol afirmou que a ênfase na gestão de energia reduz a necessidade de assumir riscos como piloto. Segundo ele, atualmente o mais importante é ter mais energia disponível, já que todos a utilizam nas retas e evitam gastá-la nas curvas. Com isso, os carros acabam sendo conduzidos mais lentamente nas curvas para preservar energia, deixando toda a potência para as retas. Na visão dele, ao diminuir a velocidade nas curvas, a essência do papel do piloto, que é arriscar, acaba sendo parcialmente comprometida.

— Toda essa energia tira um pouco do desafio. Nos anos 1990 e início dos anos 2000, eram os melhores carros para guiar: leves, com muito som, onde se ganhava tempo correndo mais riscos, entrando a fundo em uma curva rápida e só aliviando um pouco o pé — relembrou Fernando.

Brasileiro pede paciência e se empolga com o desafio

Reconhecendo a compreensão pelas queixas do espanhol, Bortoleto solicitou paciência com a fase inicial de desenvolvimento. "É cedo e, em dois ou três meses, os carros estarão mais rápidos", garantiu.

— Fernando sempre esteve acostumado a pilotar carros muito rápidos. No ano passado, havia muita aderência e um motor desenvolvido ao longo de muitos anos. Agora é tudo novo e há muito para desenvolver. Por isso, muitas vezes não é bonito de guiar. Mas é o início de um novo regulamento e, mesmo para mim, que sou um piloto jovem, é um belo desafio crescer e evoluir com uma equipe nova como a Audi.

Gabriel admitiu as dificuldades inerentes aos carros de 2026. "Obviamente não são os carros mais agradáveis de pilotar, mas acho que em três ou quatro anos não serão tão ruins. São diferentes de guiar: muda a forma de conduzi-los, a frenagem, a aceleração e a gestão de energia. É tudo um pouco menos no limite em comparação com o que estávamos acostumados, mas também há partes interessantes", avaliou.

— Olhando as onboards (câmeras nos carros ou nos capacetes dos pilotos) das voltas mais rápidas, dá para ver que estamos sempre no limite: no meio da curva parece que a traseira vai escapar, depois a dianteira, então são realmente difíceis de pilotar e é preciso um controle muito elevado. Ainda há muito a aprender e agora é cedo, porque, para mim, em dois ou três meses, os carros estarão ainda mais rápidos e os motores mais desenvolvidos. Por enquanto, não estamos 100% no limite, mas chegaremos lá.

O espanhol da Aston Martin Fernando Alonso e o brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto caminham pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe cacace/afp)
O espanhol da Aston Martin Fernando Alonso e o brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto caminham pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe cacace/afp)

<strong>Calendário completo da F1 2026</strong>

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

Lance! faz a cobertura completa da temporada de número 76 da Fórmula 1.

