Bortoleto minimiza críticas de Alonso sobre carros da F1 2026: 'Belo desafio'

Gabriel Bortoleto, saiu em defesa dos novos carros de 2026 da Fórmula 1, respondendo às críticas de Fernando Alonso. O piloto afirmou que os carros ainda passarão por intenso desenvolvimento técnico, em declaração à Sky Sports na última quinta-feira (19).

A declaração de Bortoleto surge em meio ao coro de críticas de veteranos, incluindo seu empresário, Fernando Alonso Alonso, além de Lewis Hamilton e Max Verstappen, que questionam o regulamento e a nova gestão de energia dos caros, que mudaram a forma de pilotagem.

Mudança de papel do piloto, segundo Alonso

A gestão de energia tornou-se o aspecto central do novo regulamento, exigindo que os pilotos reduzam a velocidade nas curvas para carregar as baterias, variando conforme as características de cada pista.

O espanhol afirmou que a ênfase na gestão de energia reduz a necessidade de assumir riscos como piloto. Segundo ele, atualmente o mais importante é ter mais energia disponível, já que todos a utilizam nas retas e evitam gastá-la nas curvas. Com isso, os carros acabam sendo conduzidos mais lentamente nas curvas para preservar energia, deixando toda a potência para as retas. Na visão dele, ao diminuir a velocidade nas curvas, a essência do papel do piloto, que é arriscar, acaba sendo parcialmente comprometida.

— Toda essa energia tira um pouco do desafio. Nos anos 1990 e início dos anos 2000, eram os melhores carros para guiar: leves, com muito som, onde se ganhava tempo correndo mais riscos, entrando a fundo em uma curva rápida e só aliviando um pouco o pé — relembrou Fernando.

Brasileiro pede paciência e se empolga com o desafio

Reconhecendo a compreensão pelas queixas do espanhol, Bortoleto solicitou paciência com a fase inicial de desenvolvimento. "É cedo e, em dois ou três meses, os carros estarão mais rápidos", garantiu.

— Fernando sempre esteve acostumado a pilotar carros muito rápidos. No ano passado, havia muita aderência e um motor desenvolvido ao longo de muitos anos. Agora é tudo novo e há muito para desenvolver. Por isso, muitas vezes não é bonito de guiar. Mas é o início de um novo regulamento e, mesmo para mim, que sou um piloto jovem, é um belo desafio crescer e evoluir com uma equipe nova como a Audi.

Gabriel admitiu as dificuldades inerentes aos carros de 2026. "Obviamente não são os carros mais agradáveis de pilotar, mas acho que em três ou quatro anos não serão tão ruins. São diferentes de guiar: muda a forma de conduzi-los, a frenagem, a aceleração e a gestão de energia. É tudo um pouco menos no limite em comparação com o que estávamos acostumados, mas também há partes interessantes", avaliou.

— Olhando as onboards (câmeras nos carros ou nos capacetes dos pilotos) das voltas mais rápidas, dá para ver que estamos sempre no limite: no meio da curva parece que a traseira vai escapar, depois a dianteira, então são realmente difíceis de pilotar e é preciso um controle muito elevado. Ainda há muito a aprender e agora é cedo, porque, para mim, em dois ou três meses, os carros estarão ainda mais rápidos e os motores mais desenvolvidos. Por enquanto, não estamos 100% no limite, mas chegaremos lá.

O espanhol da Aston Martin Fernando Alonso e o brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto caminham pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe cacace/afp)

