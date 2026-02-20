Bortoleto minimiza críticas de Alonso sobre carros da F1 2026: 'Belo desafio'
Brasileiro reconhece que há muito a aprender com as mudanças
Gabriel Bortoleto, saiu em defesa dos novos carros de 2026 da Fórmula 1, respondendo às críticas de Fernando Alonso. O piloto afirmou que os carros ainda passarão por intenso desenvolvimento técnico, em declaração à Sky Sports na última quinta-feira (19).
A declaração de Bortoleto surge em meio ao coro de críticas de veteranos, incluindo seu empresário, Fernando Alonso Alonso, além de Lewis Hamilton e Max Verstappen, que questionam o regulamento e a nova gestão de energia dos caros, que mudaram a forma de pilotagem.
Mudança de papel do piloto, segundo Alonso
A gestão de energia tornou-se o aspecto central do novo regulamento, exigindo que os pilotos reduzam a velocidade nas curvas para carregar as baterias, variando conforme as características de cada pista.
O espanhol afirmou que a ênfase na gestão de energia reduz a necessidade de assumir riscos como piloto. Segundo ele, atualmente o mais importante é ter mais energia disponível, já que todos a utilizam nas retas e evitam gastá-la nas curvas. Com isso, os carros acabam sendo conduzidos mais lentamente nas curvas para preservar energia, deixando toda a potência para as retas. Na visão dele, ao diminuir a velocidade nas curvas, a essência do papel do piloto, que é arriscar, acaba sendo parcialmente comprometida.
— Toda essa energia tira um pouco do desafio. Nos anos 1990 e início dos anos 2000, eram os melhores carros para guiar: leves, com muito som, onde se ganhava tempo correndo mais riscos, entrando a fundo em uma curva rápida e só aliviando um pouco o pé — relembrou Fernando.
Brasileiro pede paciência e se empolga com o desafio
Reconhecendo a compreensão pelas queixas do espanhol, Bortoleto solicitou paciência com a fase inicial de desenvolvimento. "É cedo e, em dois ou três meses, os carros estarão mais rápidos", garantiu.
— Fernando sempre esteve acostumado a pilotar carros muito rápidos. No ano passado, havia muita aderência e um motor desenvolvido ao longo de muitos anos. Agora é tudo novo e há muito para desenvolver. Por isso, muitas vezes não é bonito de guiar. Mas é o início de um novo regulamento e, mesmo para mim, que sou um piloto jovem, é um belo desafio crescer e evoluir com uma equipe nova como a Audi.
Gabriel admitiu as dificuldades inerentes aos carros de 2026. "Obviamente não são os carros mais agradáveis de pilotar, mas acho que em três ou quatro anos não serão tão ruins. São diferentes de guiar: muda a forma de conduzi-los, a frenagem, a aceleração e a gestão de energia. É tudo um pouco menos no limite em comparação com o que estávamos acostumados, mas também há partes interessantes", avaliou.
— Olhando as onboards (câmeras nos carros ou nos capacetes dos pilotos) das voltas mais rápidas, dá para ver que estamos sempre no limite: no meio da curva parece que a traseira vai escapar, depois a dianteira, então são realmente difíceis de pilotar e é preciso um controle muito elevado. Ainda há muito a aprender e agora é cedo, porque, para mim, em dois ou três meses, os carros estarão ainda mais rápidos e os motores mais desenvolvidos. Por enquanto, não estamos 100% no limite, mas chegaremos lá.
<strong>Calendário completo da F1 2026</strong>
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
O Lance! faz a cobertura completa da temporada de número 76 da Fórmula 1.
