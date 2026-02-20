Ferrari modifica carro e Leclerc lidera último dia de treinos da F1
Gabriel Bortoleto treina ainda nesta sexta (20), no período da tarde
A Ferrari entrou na pista para o último dia de treinos da F1 com ajustes no carro e a estratégia parece ter funcionado. Charles Leclerc cravou a volta mais rápida da manhã no Bahrein, com o tempo de 1min33s689. O carro não utilizava a asa traseira experimental, que chamou a atenção no dia anterior.
Além da liderança, o monegasco completou 70 voltas sem enfrentar dificuldades. Por outro lado, Kimi Antonelli, da Mercedes, acabou com o carro parado na pista devido a uma falha na pressão pneumática. Vale lembrar que, na semana passada, a escuderia alemã já havia perdido metade de um dia de testes por um problema que forçou a troca da unidade de potência. Apesar do incidente, o italiano garantiu o segundo melhor tempo, apenas 0s227 atrás de Leclerc.
O terceiro lugar ficou com Oscar Piastri, da McLaren, com 1min34s352. Na lanterna, Lance Stroll, da Aston Martin, seguiu sem apresentar um bom ritmo e completou apenas duas voltas durante toda a manhã desta sexta-feira (20).
Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Arvid Lindblad, Lance Stroll, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly e Valtteri Bottas retornam ao cockpit para a sessão da tarde.
Classificação completa 6° dia de treinos da F1
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:33.689
|80
2
Kimi Antonelli
Mercedes
1:33.916
49
3
Oscar Piastri
McLaren
1:34.352
66
4
Esteban Ocon
Haas
1:34.494
82
5
Isack Hadjar
Red Bull
1:34.511
59
6
Pierre Gasly
Alpine
1:34.846
57
7
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:35.238
77
8
Carlos Sainz
Williams
1:35.252
66
9
Nico Hulkenberg
Audi
1:36.019
64
10
Sergio Pérez
Cadillac
1:40.842
61
11
Lance Stroll
Aston Martin
—
2
