Ferrari modifica carro e Leclerc lidera último dia de treinos da F1

A Ferrari entrou na pista para o último dia de treinos da F1 com ajustes no carro e a estratégia parece ter funcionado. Charles Leclerc cravou a volta mais rápida da manhã no Bahrein, com o tempo de 1min33s689. O carro não utilizava a asa traseira experimental, que chamou a atenção no dia anterior.

Além da liderança, o monegasco completou 70 voltas sem enfrentar dificuldades. Por outro lado, Kimi Antonelli, da Mercedes, acabou com o carro parado na pista devido a uma falha na pressão pneumática. Vale lembrar que, na semana passada, a escuderia alemã já havia perdido metade de um dia de testes por um problema que forçou a troca da unidade de potência. Apesar do incidente, o italiano garantiu o segundo melhor tempo, apenas 0s227 atrás de Leclerc.

O terceiro lugar ficou com Oscar Piastri, da McLaren, com 1min34s352. Na lanterna, Lance Stroll, da Aston Martin, seguiu sem apresentar um bom ritmo e completou apenas duas voltas durante toda a manhã desta sexta-feira (20).

Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Arvid Lindblad, Lance Stroll, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly e Valtteri Bottas retornam ao cockpit para a sessão da tarde.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Classificação completa 6° dia de treinos da F1

1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.689 80 2 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.916 49 3 Oscar Piastri McLaren 1:34.352 66 4 Esteban Ocon Haas 1:34.494 82 5 Isack Hadjar Red Bull 1:34.511 59 6 Pierre Gasly Alpine 1:34.846 57 7 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:35.238 77 8 Carlos Sainz Williams 1:35.252 66 9 Nico Hulkenberg Audi 1:36.019 64 10 Sergio Pérez Cadillac 1:40.842 61 11 Lance Stroll Aston Martin — 2

