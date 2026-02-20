menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Ferrari modifica carro e Leclerc lidera último dia de treinos da F1

Gabriel Bortoleto treina ainda nesta sexta (20), no período da tarde

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 20/02/2026
10:17
O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
imagem cameraO monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Ferrari entrou na pista para o último dia de treinos da F1 com ajustes no carro e a estratégia parece ter funcionado. Charles Leclerc cravou a volta mais rápida da manhã no Bahrein, com o tempo de 1min33s689. O carro não utilizava a asa traseira experimental, que chamou a atenção no dia anterior.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Além da liderança, o monegasco completou 70 voltas sem enfrentar dificuldades. Por outro lado, Kimi Antonelli, da Mercedes, acabou com o carro parado na pista devido a uma falha na pressão pneumática. Vale lembrar que, na semana passada, a escuderia alemã já havia perdido metade de um dia de testes por um problema que forçou a troca da unidade de potência. Apesar do incidente, o italiano garantiu o segundo melhor tempo, apenas 0s227 atrás de Leclerc.

O terceiro lugar ficou com Oscar Piastri, da McLaren, com 1min34s352. Na lanterna, Lance Stroll, da Aston Martin, seguiu sem apresentar um bom ritmo e completou apenas duas voltas durante toda a manhã desta sexta-feira (20).

continua após a publicidade

Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Arvid Lindblad, Lance Stroll, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly e Valtteri Bottas retornam ao cockpit para a sessão da tarde.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pilota no segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Classificação completa 6° dia de treinos da F1

1Charles LeclercFerrari1:33.68980

2

Kimi Antonelli

Mercedes

1:33.916

49

3

Oscar Piastri

McLaren

1:34.352

66

4

Esteban Ocon

Haas

1:34.494

82

5

Isack Hadjar

Red Bull

1:34.511

59

6

Pierre Gasly

Alpine

1:34.846

57

7

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:35.238

77

8

Carlos Sainz

Williams

1:35.252

66

9

Nico Hulkenberg

Audi

1:36.019

64

10

Sergio Pérez

Cadillac

1:40.842

61

11

Lance Stroll

Aston Martin

2

🤑🏎️ Aposte em seu piloto favorito na F1 2026
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias