GP Brasil anuncia nova venda de ingressos para a F1 2026

O GP de São Paulo, única prova da Fórmula 1 (F1) no Brasil, abriu mais uma venda de ingressos para a prova de 2026. Agora, os fãs poderão comprar os tíquetes para o Heineken Village, que fica no miolo da pista. A venda será na terça-feira, dia 25 de novembro. O setor costumava abrir as vendas no meio do ano, mais próximo da prova, mas a venda foi antecipada para 2026.
São duas modalidades: estrela e gramado. A primeira opção custa o valor único de R$ 4.960 e dá acesso a um espaço coberto, comida livre e open bar a partir das 11h. Na modalidade gramado, o acesso é apenas à área descoberta, comidas e bebidas são cobradas à parte. O gramado está disponível por R$ 1.240 (meia-entrada) e R$ 2.480 (inteira).
A venda será feita através do site da Eventim, a partir das 12h (de Brasília). A venda geral do GP Brasil de 2026 ocorreu na última segunda-feira. Os ingressos foram esgotados rapidamente e muitas pessoas queixaram problemas na hora da compra.
