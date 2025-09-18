Russell sofre mal-estar e perde dia de entrevistas coletivas da F1

George Russell já está em Baku, para a disputa do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, mas será ausência no circuito nesta quinta-feira (18). A Mercedes informou que o piloto não está se sentindo bem e tirou o dia para descansar antes das atividades de pista dentro do carro.

O dia que antecede o início dos treinos livres é marcado pelas coletivas de imprensa. A equipe de Brackley não deu detalhes que qual seria o mal-estar do britânico, mas disse que espera sua presença nesta sexta-feira (19) no circuito.

– Infelizmente, George não estará na pista hoje porque não está se sentindo bem e está descansando para as atividades de amanhã – escreveu a equipe nas redes sociais.

Atualmente, Russell é o quarto colocado no campeonato, com 194 pontos conquistados e seis aparições em pódios, além da vitória no GP do Canadá, em Montreal. Na última etapa, em Monza, o #63 terminou na quinta colocação.

Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton no GP dos Países Baixos. (Foto: JOHN THYS / AFP)

A F1 retorna neste fim de semana, de 19 a 21 de setembro, em Baku, palco do GP do Azerbaijão.

GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real