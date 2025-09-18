Equipes da F1 desembarcam em Azerbaijão com fé por zebra

Em uma temporada tão dominada pela McLaren, o GP da Itália trouxe um gosto diferente. A forma dominante como Max Verstappen venceu no ‘Templo da Velocidade’ colocou uma pulga atrás da orelha dos times que estão apanhando semana após semana dos papaias. Afinal, é possível vencer? Eles não são imbatíveis? E assim surge um GP do Azerbaijão com expectativas certamente maiores do que um mês atrás.

Para a Ferrari, que segue zerada em 2025 quando o assunto é topo do pódio, o histórico é algo que pode jogar a favor. Afinal, Charles Leclerc foi o pole-position das últimas quatro edições. Tudo bem que não venceu em nenhuma ocasião, mas se Verstappen foi praticamente imparável de cara pro vento em Monza, por que o mesmo não pode acontecer para o monegasco?

Mesmo que seja um ano em que a Ferrari não aproveitou as melhores oportunidades e sempre pareceu longe de vencer, o desempenho de Charles recentemente, em termos de ritmo de corrida, tem sido digno. É só olhar como conseguiu fazer frente a Oscar Piastri nas voltas iniciais em Monza. Se conseguir dar um jeito de sair das primeiras posições, é candidato, sim, a vencer.

Charles Leclerc no GP da Itália (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

A Mercedes, por sua vez, não vive a mesma pressão de vencer que a Ferrari passa, já que George Russell deu conta do recado com uma grande performance no Canadá. Porém, os holofotes e o sufocamento vão para o jovem Andrea Kimi Antonelli, que depois de um desempenho promissor, com direito a pole na sprint de Miami e um pódio em Montreal, vem caindo cada vez mais, ao ponto de chamar a atenção de Toto Wolff, que finalmente cobrou publicamente o italiano.

Baku, por sinal, é uma péssima pista para estar pressionado. E para quem pontuou em 3 das últimas 10 provas, Antonelli definitivamente andará sobre gelo para tentar levar a Mercedes aos pontos no Azerbaijão, especialmente quando é notável que o italiano é o ponto de desequilíbrio do duelo contra a Ferrari.

E, é claro, não dá para esquecer Max Verstappen. Algo que o neerlandês demonstrou em Monza é que a Red Bull pode ser capaz de competir em pistas com downforce mais baixo. E isso foi muito bem retratado em circuitos onde não venceu, já que saiu com pole-positions em Silverstone e Jedá. Ele também sabe que não vai vencer sempre. Logo, o Azerbaijão é uma esperança de chegar ao triunfo 67 ainda em 2025.

Lando Norris no GP da Itália (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

A McLaren ainda é a favorita e tem condições para vencer, seja com Lando Norris ou com Oscar Piastri, que tomam os holofotes em uma semana onde os fãs estão curiosos para saber se uma briga realmente vai acontecer. Mas algo que Monza ensinou e que o histórico do Azerbaijão entrega é que nem sempre os papais estarão à frente, e o caos pode contribuir.

A F1 retorna neste fim de semana, de 19 a 21 de setembro, em Baku, palco do GP do Azerbaijão.

