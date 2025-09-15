Bortoleto se encanta com elogios de chefe da Sauber: ‘Trabalho por título’

Logo na temporada de estreia na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto tem atraído alguns olhares com bons resultados e performances em pista ao longo do ano. Naturalmente, um desses olhares mais atentos é o de Jonathan Wheatley, chefe da Sauber, que rasgou elogios ao brasileiro em entrevista recente.

— Gabriel está aprendendo com isso. Tem uma ética de trabalho inacreditável, sede de conhecimento em cada detalhe, sempre buscando extrair performance do carro. Está no simulador, vai à fábrica, pergunta onde pode encontrar tempo. Ele é o pacote completo — disse Wheatley em conversa com a "Sky Sports".

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto: Andy Hone / LAT Images / Sauber Media Hub)

Bortoleto recebeu muito bem os elogios do chefe e, inclusive, afirmou que se sente mais motivado ao saber que Wheatley tem um conceito tão elevado sobre sua capacidade. Em entrevista ao podcast "Beyond The Grid" da F1, relembrou a trajetória do dirigente da Sauber na categoria e disse que é “incrível” ouvir isso de um profissional tão experiente assim.

— É incrível. Com certeza (fico mais confiante). Um cara que já viu tantos talentos, trabalhou com os melhores, esteve junto de Ayrton Senna, Michael Schumacher, que ganhou sete títulos e é um dos meus ídolos, assim como Senna. Ele trabalhou com esses caras e aí fala que sou um pacote completo. É incrível — exaltou Bortoleto.

— Ainda tenho muita coisa a provar na Fórmula 1. Quero conquistar tanta coisa, quero ser campeão um dia, e é por isso que trabalho todo dia. E ouvir do meu chefe que sou um pacote completo é ótimo — complementou.

Atualmente, Bortoleto ocupa a 16ª posição do Mundial de Pilotos, com 18 pontos somados. Já entre os Construtores, a Sauber está em oitavo, com 55 tentos.

A Fórmula 1 retorna de 19 a 21 de setembro com o GP do Azerbaijão, 17ª etapa da temporada 2025.

GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real