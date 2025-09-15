Agenda do GP do Azerbaijão de F1: quando, horários e onde assistir
Saiba a programação completa da 17ª prova da temporada
- Matéria
- Mais Notícias
Após uma semana de pausa, a F1 retorna, a partir desta sexta-feira (19), com o Grande Prêmio do Azerbaijão. A prova é a 17ª do campeonato e acontece no circuito de rua de Baku, capital azerbaijana. As sessões da etapa acontecem na parte da manhã. A corrida será no domingo (21), às 8h (de Brasília), com transmissão da Band e F1TV. O Lance! traz a programação completa da etapa.
Relacionadas
➡️ Jornal europeu aponta brasileiro como melhor opção para equipe da F1 em 2026
Na sexta-feira acontecem os treinos 1 e 2, o primeiro a partir das 5h30 e o segundo às 9h. No sábado, acontece a última sessão de treino livre, às 5h30, e a classificação para a corrida, às 9h.
No GP da Itália, última prova realizada, Max Verstappen foi o vencedor, seguido de Lando Norris e Oscar Piastri. A prova diminuiu a distância entre Norris e Piastri, colegas de equipe e postulantes ao título. Agora, eles estão separados por 31 pontos.
Campeonato de pilotos da F1 após o GP da Itália
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1
Oscar Piastri
McLaren
324
8
2
Lando Norris
McLaren
293
5
3
Max Verstappen
Red Bull
230
2
4
George Russell
Mercedes
194
1
5
Charles Leclerc
Ferrari
163
0
6
Lewis Hamilton
Ferrari
117
0
7
Alex Albon
Williams
70
0
8
Kimi Antonelli
Mercedes
66
0
9
Isack Hadjar
Racing Bulls
38
0
10
Nico Hülkenberg
Sauber
37
0
11
Lance Stroll
Aston Martin
32
0
12
Fernando Alonso
Aston Martin
30
0
13
Esteban Ocon
Haas
28
0
14
Pierre Gasly
Alpine
20
0
15
Liam Lawson
Racing Bulls
20
0
16
Gabriel Bortoleto
Sauber
18
0
17
Oliver Bearman
Haas
16
0
18
Carlos Sainz
Williams
16
0
19
Yuki Tsunoda
Red Bull
12
0
20
Franco Colapinto
Alpine
0
0
21
Jack Doohan
Alpine
0
0
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 20 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
- Matéria
- Mais Notícias