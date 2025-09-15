menu hamburguer
Agenda do GP do Azerbaijão de F1: quando, horários e onde assistir

Saiba a programação completa da 17ª prova da temporada

Circuito do GP do Azerbaijão (Foto: Clive Mason / Getty Images / Red Bull Content Pool)
imagem cameraCircuito do GP do Azerbaijão (Foto: Clive Mason / Getty Images / Red Bull Content Pool)
Após uma semana de pausa, a F1 retorna, a partir desta sexta-feira (19), com o Grande Prêmio do Azerbaijão. A prova é a 17ª do campeonato e acontece no circuito de rua de Baku, capital azerbaijana. As sessões da etapa acontecem na parte da manhã. A corrida será no domingo (21), às 8h (de Brasília), com transmissão da Band e F1TV. O Lance! traz a programação completa da etapa.

Na sexta-feira acontecem os treinos 1 e 2, o primeiro a partir das 5h30 e o segundo às 9h. No sábado, acontece a última sessão de treino livre, às 5h30, e a classificação para a corrida, às 9h.

Circuito do GP do Azerbaijão (Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images / Red Bull Content Pool)
Circuito do GP do Azerbaijão (Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images / Red Bull Content Pool)

No GP da Itália, última prova realizada, Max Verstappen foi o vencedor, seguido de Lando Norris e Oscar Piastri. A prova diminuiu a distância entre Norris e Piastri, colegas de equipe e postulantes ao título. Agora, eles estão separados por 31 pontos.

Campeonato de pilotos da F1 após o GP da Itália

PosiçãoPilotoEquipePontosVitórias

1

Oscar Piastri

McLaren

324

8

2

Lando Norris

McLaren

293

5

3

Max Verstappen

Red Bull

230

2

4

George Russell

Mercedes

194

1

5

Charles Leclerc

Ferrari

163

0

6

Lewis Hamilton

Ferrari

117

0

7

Alex Albon

Williams

70

0

8

Kimi Antonelli

Mercedes

66

0

9

Isack Hadjar

Racing Bulls

38

0

10

Nico Hülkenberg

Sauber

37

0

11

Lance Stroll

Aston Martin

32

0

12

Fernando Alonso

Aston Martin

30

0

13

Esteban Ocon

Haas

28

0

14

Pierre Gasly

Alpine

20

0

15

Liam Lawson

Racing Bulls

20

0

16

Gabriel Bortoleto

Sauber

18

0

17

Oliver Bearman

Haas

16

0

18

Carlos Sainz

Williams

16

0

19

Yuki Tsunoda

Red Bull

12

0

20

Franco Colapinto

Alpine

0

0

21

Jack Doohan

Alpine

0

0

GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

