menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Rivais elegem Verstappen como melhor piloto da F1 2025; veja lista

Holandês superou o campeão Lando Norris

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 30/12/2025
18:10
Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
imagem cameraMax Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

No ano do primeiro título de Lando Norris na Fórmula 1 (F1), Max Verstappen foi eleito o melhor piloto da temporada pelos rivais. Foi realizada uma votação secreta entre os pilotos do grid, na qual o holandês levou a melhor. Assim como na votação entre os chefes de equipe, Lewis Hamilton ficou fora da lista, que inclui somente os 10 melhores.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O campeão Lando Norris aparece na segunda posição. Já o terceiro melhor piloto foi George Russell, quarto colocado no mundial. Na votação dos chefes de equipe, Oscar Piastri ocupou o lugar de Russell. Na votação dos chefes, Nico Hulkenberg foi incluído, mas o alemão da Sauber caiu para Alex Albon na lista feita pelos rivais.

Max Verstappen é o vencedor do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jim Watson / AFP)
Max Verstappen venceu o GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jim Watson / AFP)

O sistema utilizado pela F1 foi de votos secretos. Cada chefe e piloto fez sua própria lista dos dez melhores pilotos e enviou à entidade. Cada sequência foi tratada como uma "etapa" da Fórmula 1: o primeiro colocado de cada lista recebeu 25 pontos, enquanto o último foi agraciado com apenas um. O resultado final foi obtido após a soma de todas as pontuações.

continua após a publicidade

Os dirigentes que tiveram seus votos computados foram: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Alan Permane (Racing Bulls), Ayao Komatsu (Haas), Jonathan Wheatley (Sauber) e Steve Nielsen (Alpine).

➡️ Sainz e Albon elegem momento em Interlagos como mais divertido do ano

Já entre os pilotos, os votantes foram: Alex Albon, Fernando Alonso, Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Liam Lawson, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz, Max Verstappen

continua após a publicidade

Confira os dez melhores pilotos da F1 2025

Pilotos

    1.
  1. Max Verstappen
    2. 2.
  2. Lando Norris
    3. 3.
  3. George Russell
    4. 4.
  4. Oscar Piastri
    5. 5.
  5. Charles Leclerc
    6. 6.
  6. Carlos Sainz
    7. 7.
  7. Fernando Alonso
    8. 8.
  8. Alexander Albon
    9. 9.
  9. Oliver Bearman
    10. 10.
  10. Isack Hadjar

Chefes de equipe

    1.
  1. Max Verstappen (Red Bull)
    2. 2.
  2. Lando Norris (McLaren)
    3. 3.
  3. Oscar Piastri (McLaren)
    4. 4.
  4. George Russell (Mercedes)
    5. 5.
  5. Fernando Alonso (Aston Martin)
    6. 6.
  6. Carlos Sainz (Williams)
    7. 7.
  7. Charles Leclerc (Ferrari)
    8. 8.
  8. Oliver Bearman (Haas)
    9. 9.
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
    10. 10.
  10. Nico Hulkenberg (Sauber)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias