Rivais elegem Verstappen como melhor piloto da F1 2025; veja lista
Holandês superou o campeão Lando Norris
No ano do primeiro título de Lando Norris na Fórmula 1 (F1), Max Verstappen foi eleito o melhor piloto da temporada pelos rivais. Foi realizada uma votação secreta entre os pilotos do grid, na qual o holandês levou a melhor. Assim como na votação entre os chefes de equipe, Lewis Hamilton ficou fora da lista, que inclui somente os 10 melhores.
O campeão Lando Norris aparece na segunda posição. Já o terceiro melhor piloto foi George Russell, quarto colocado no mundial. Na votação dos chefes de equipe, Oscar Piastri ocupou o lugar de Russell. Na votação dos chefes, Nico Hulkenberg foi incluído, mas o alemão da Sauber caiu para Alex Albon na lista feita pelos rivais.
O sistema utilizado pela F1 foi de votos secretos. Cada chefe e piloto fez sua própria lista dos dez melhores pilotos e enviou à entidade. Cada sequência foi tratada como uma "etapa" da Fórmula 1: o primeiro colocado de cada lista recebeu 25 pontos, enquanto o último foi agraciado com apenas um. O resultado final foi obtido após a soma de todas as pontuações.
Os dirigentes que tiveram seus votos computados foram: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Alan Permane (Racing Bulls), Ayao Komatsu (Haas), Jonathan Wheatley (Sauber) e Steve Nielsen (Alpine).
Já entre os pilotos, os votantes foram: Alex Albon, Fernando Alonso, Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Liam Lawson, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz, Max Verstappen
Confira os dez melhores pilotos da F1 2025
Pilotos
- Max Verstappen
- Lando Norris
- George Russell
- Oscar Piastri
- Charles Leclerc
- Carlos Sainz
- Fernando Alonso
- Alexander Albon
- Oliver Bearman
- Isack Hadjar
Chefes de equipe
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Carlos Sainz (Williams)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oliver Bearman (Haas)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Nico Hulkenberg (Sauber)
