Piloto brasileira deixa academia da Ferrari: 'Novas oportunidades'

A piloto belga-brasileira Aurelia Nobels anunciou a saída da academia de pilotos da Ferrari nesta quarta-feira (31). Ela integrava o programa desde 2022 e encerra um ciclo de três anos. Nas redes sociais, Aurelia relatou os desafios que passou e fez mistério sobre novidades na carreira.

— Hoje encerro um ciclo importante e dou início a uma fase emocionante, após três anos inesquecíveis. Sou imensamente grata por tudo o que aprendi, não apenas como piloto, mas também como pessoa. Me mudar para a Itália sozinha com apenas 15 ou 16 anos e ser a caçula do programa foi um desafio e tanto, mas essa ousadia me permitiu transformar um sonho de infância em realidade. Essa experiência me moldou de uma forma que levarei comigo para sempre. Não foi uma decisão fácil, mas, após refletir muito, senti que era o momento certo de abraçar as novas oportunidades que estão por vir — disse a piloto nas redes sociais.

Aurelia Nobels se despede da Ferrari (Foto: Reprodução / Instagram)

Veja trajetória de Aurelia Nobels

A brasileira começou no automobilismo aos 10 anos, através do kart. Em 2022, ela estreou na Fórmula 4 Brasil, sendo a única mulher no grid. Somando sete pontos, ficou com a 16ª colocação no campeonato daquele ano.

Aurelia teve passagens pela Fórmula 4 espanhola, Fórmula 4 italiana, Euro 4 e Fórmula 4 emiradense. Em 2024, disputou a F1 Academy, categoria criada para a integração de mulheres no automobilismo. Na temporada de estreia, somou 29 pontos e terminou na 12º colocação.

Em 2025, a piloto chegou a conquistar um pódio na etapa de Las Vegas da F1 Academy. Ela terminou a temporada com 17 pontos e com a 13ª colocação no campeonato de pilotos.