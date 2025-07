A adição da Cadillac na próxima temporada abre a oportunidade para mais dois pilotos no grid da Fórmula 1. Sem confirmação da equipe, os rumores estão a todo vapor, e alguns nomes já foram apontados como fortes candidatos para as vagas. Entre eles, o mexicano Pato O'Ward foi também envolvido nas especulações, o que foi negado pelo reserva da McLaren.

— Isso foi pura cortina de fumaça. Acho que os rumores de eu indo para a Cadillac são como aqueles de Fernando Alonso namorando a Taylor Swift — ironizou O'Ward, em entrevista à "ESPN" mexicana.

Além de ser piloto reserva, Pato também atua na IndyCar pela McLaren na atual temporada. Após 13 etapas, o mexicano assume a segunda colocação da classificação geral da categoria, atrás apenas do espanhol Alex Palou, da equipe Michael Shank Racing.

Briga pela vaga da Cadillac na Fórmula 1

A Cadillac confirmou que Mick Schumacher está, de fato, entre os nomes avaliados para integrar a dupla de pilotos da equipe na estreia da marca na Fórmula 1, em 2026. O filho do sete vezes campeão mundial Michael Schumacher esteve na festa de lançamento da equipe durante o fim de semana do GP de Miami e se reuniu com os dirigentes da equipe.

Embora falte menos de um ano para o início da temporada 2025, a Cadillac já informou que não tem pressa para escolher os pilotos, mas disse que está “comprometida” em contar com ao menos um americano.

Outros nomes que buscam fazer parte do projeto estadunidense são Colton Herta, Felipe Drugovich, Sergio Pérez e Valtteri Bottas, mas a equipe americana também pode ser um bom ponto de partida na F1 para um piloto vindo das categorias de base. A decisão sairá nos próximos meses.

