Galvão Bueno revela detalhes da relação de amizade com Ayrton Senna

A amizade de Galvão Bueno e Ayrton Senna não é surpresa para os fãs de automobilismo. Durante o programa "Galvão e Amigos", nesta segunda-feira (21), uma homenagem pelo seu aniversário incluiu a narração do primeiro título de Senna na Fórmula 1, que deixou o apresentador emocionado. Após a lembrança especial, ele aproveitou para exaltar o piloto, além de se abrir sobre a relação que tinham.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da roda: veja as movimentações para o grid de 2026 da F1

— Nos conhecemos em 1982, quando ele ganhou uma corrida de Fórmula Ford. Ele foi dar uma entrevista coletiva e se apresentou para mim. Disse que eu ainda ia narrar muitas vitórias dele. Depois nossas famílias ficaram amigas — relembrou Galvão.

Responsável por narrar os três títulos de Senna, Galvão se aproximou do piloto para além das pistas e etapas da Fórmula 1, e uma "irmandade" foi formada. Apesar da clara diferença de idade, os brasileiros mantiveram essa parceria firme até a morte precoce de Ayrton em 1994.

continua após a publicidade

— Ficamos amigos, sim. A diferença era de dez anos. Ele era o irmão mais novo que eu não tive. Eu fico emocionado, de verdade. Ele era o irmão mais novo, e eu, o irmão mais velho. O corredor amadurece muito mais rápido. Os desafios são mais duros e mais fortes. E ele me dava muitos mais conselhos no final do que eu a ele — contou o narrador.

Ayrton Senna foi um dos principais pilotos da história do automobilismo, com 41 vitórias e três títulos. O brasileiro também somou 80 pódios e 65 pole positions na carreira, na qual defendeu Toleman, Lotus, McLaren e Williams. O atleta morreu ao se chocar contra um muro de concreto no GP de Ímola, no dia 1 de maio de 1994.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte