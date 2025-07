Campeão mundial descarta chances de Verstappen conquistar título na F1 2025

Jenson Button afirmou que Max Verstappen não tem mais possibilidades reais de conquistar o campeonato de 2025. A declaração do campeão mundial de Fórmula 1 em 2009 foi feita ao site oficial da Fórmula 1. Em análise, o ex-piloto britânico destacou a diferença de 69 pontos entre a McLaren e a Red Bull como fator determinante.

— Acho que está muito difícil para Max. Se ele tiver mais uma corrida ruim, como aconteceu na Áustria, a recuperação será quase impossível. Ainda mais com um carro que claramente não é páreo para o da McLaren — declarou Button.

A avaliação do ex-piloto considera a instabilidade técnica do RB21, carro da Red Bull na atual temporada. Apesar das limitações do veículo, Verstappen tem conseguido resultados muito superiores aos de seus companheiros de equipe, Liam Lawson e Yuki Tsunoda.

Os números comprovam o desempenho excepcional do tetracampeão holandês. Verstappen conquistou quase todos os pontos da Red Bull em 2025, com apenas sete pontos obtidos por outros pilotos da escuderia austríaca.

— Neste ponto, é uma corrida entre dois. Ainda assim, o que Max tem feito com esse carro é simplesmente inacreditável — afirmou Button sobre a disputa pelo título.

O ex-piloto também ressaltou a superioridade técnica de Verstappen em relação aos demais pilotos da equipe. Na atual temporada, o tetracampeão já dividiu a titularidade da Red Bull com Liam Lawson e Yuki Tsunoda.

— Colocaram vários pilotos no mesmo carro e nenhum deles chegou perto. Isso prova o quão talentoso ele é e o que consegue fazer mesmo em condições adversas — disse.

A McLaren tem demonstrado maior consistência nos resultados, com bom desempenho. Com uma dobradinha no Mundial de Pilotos, a equipe conta tanto com Oscar Piastri quanto com Lando Norris na zona de pontuação na maioria dos circuitos do calendário da Fórmula 1 em 2025.

O futuro de Verstappen para a próxima temporada permanece incerto. Após a queda de desempenho da Red Bull, e a saída de Christian Horner, rumores sobre uma possível transferência para a Mercedes aumentaram.

— O que ele vai fazer no próximo ano? Sinceramente, não sei. Acho que nem ele sabe neste momento — declarou Button sobre o futuro do piloto holandês.

Segundo Button, mudar de escuderia às vésperas de um novo regulamento técnico, previsto para 2026, representa um risco considerável.

— Você até consegue projetar um pouco o futuro, vendo como o carro se comporta no túnel de vento, acompanhando a entrega de potência… Mas nunca se sabe o que os outros estão fazendo nos bastidores — explicou o ex-piloto, que completou:

— Eles podem dizer que estão evoluindo, mas quem pode garantir? Seja como for, será uma decisão difícil para ele. Contudo, não tenho dúvidas de que 2026 será uma temporada empolgante - não importa em qual carro ele estiver.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 25 a 27 de julho, na Bélgica, 13ª etapa da temporada 2025.