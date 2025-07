Apesar de Helmut Marko negar, a possível ida de Max Verstappen para a Mercedes continua como forte especulação para a próxima temporada da Fórmula 1. A ideia da nova parceria, no entanto, não agrada Zak Brown, o atual CEO da McLaren. Em entrevista à "ESPN", o dirigente destacou que a expectativa de ver o tetracampeão pilotando pelos alemães no futuro é "assustadora".

— É um pouco assustador. Acho que a Mercedes está claramente em uma trajetória ascendente, a Red Bull claramente não está no momento, e Max é incrivelmente talentoso. Então, Max em uma Mercedes… é uma concorrência muito séria — disse Brown.

Após o GP do Canadá, Toto Wolff confirmou que a Mercedes negocia com Verstappen para 2026. Do outro lado, a imprensa italiana noticiou que o holandês deu aval para as conversas seguirem entre as partes.

Enquanto isso, a Red Bull faz o que pode para tentar mantê-lo. A demissão de Christian Horner parece ser a cartada final para segurar o tetracampeão, que condicionava a permanência à redução de poder ou até a saída do antigo chefe dentro da equipe.

Futuro e presente promissor na McLaren

As inegáveis habilidades de Verstappen somadas a força e velocidade da Mercedes pode ser um problema para o futuro. Apesar disso, os atuais campeonatos - Mundial de Pilotos e de Construtores - parecem já ter destino definido: Woking, na Inglaterra, a casa da McLaren.

Com Oscar Piastri na liderança, e Lando Norris logo atrás, o título da temporada da F1 deve permanecer na mão de um dos dois pilotos. A McLaren, por sua vez, domina o primeiro lugar com 238 pontos a frente da Ferrari, em segundo, com 222 pontos. Os resultados em pista também foram celebrados por Zak Brown, que exaltou o talento dos "Papayas".

— Não, eu não poderia estar mais feliz com nossa formação de pilotos. Eu disse isso desde o primeiro dia: acho que temos a melhor equipe de pilotos da F1. Acho que, sentado aqui agora, seria difícil argumentar que isso não é verdade do ponto de vista estatístico. E, por causa de suas personalidades e do talento que demonstram dentro e fora da pista, eu não trocaria nossos dois pilotos por nenhum outro no grid — comentou.

