Carlos Sainz admitiu ter ficado "completamente em choque" ao descobrir que perderia sua vaga na Ferrari para Lewis Hamilton a partir da temporada 2025 da Fórmula 1. Em entrevista ao podcast "High Performance", o espanhol disse que ficou sabendo da notícia por um amigo, relembrou o momento e contou que confiava plenamente na renovação com a equipe italiana antes de ser surpreendido.

O anúncio da contratação de Hamilton foi feito no início de fevereiro de 2024. Sainz relatou que negociava a renovação, mas a equipe retardou o acerto. Entretanto, ainda admitiu que não esperava a dispensa.

— Estava no meio da preparação física para a temporada e muito confiante de que a Ferrari seria competitiva. Fiz todo o possível para me preparar bem. As negociações estavam lentas de uma forma estranha, porque estávamos conversando desde outubro e ficavam postergando a assinatura — revelou Sainz.

Apesar da demora, o piloto espanhol acreditava ainda na renovação com a Ferrari, que mantinha a palavra sobre o novo contrato. Com isso, a preparação para a temporada se manteve firme, assim como a confiança do Sainz em sua vaga na escuderia.

— Nunca desconfiei. Sempre me diziam que a renovação era certa, que só faltavam alguns detalhes econômicos para resolver. Passei o inverno acreditando que fecharíamos tudo antes da primeira corrida. E, de repente, no fim de janeiro, recebi uma ligação de um amigo me dando a notícia. Fiquei completamente em choque — contou Sainz.

Após a surpresa, dada por seu amigo, Sainz confessou que a notícia foi difícil de digerir. Embora o fim da parceria com a Ferrari tenha acontecido dessa maneira, ele acredita que o episódio o fez evoluir como atleta e piloto.

— Nunca imaginei que isso poderia acontecer. Foi muito chocante. Levou uma semana para aceitar e assimilar. Não costumo reagir fortemente, sou bem centrado nesse sentido, mas aquilo mexeu comigo — confessou o espanhol, que finalizou:

— Mas acho que isso me deu um empurrão. Me tornou melhor piloto e atleta. O que mostrei entre março e maio foi minha melhor versão como piloto até hoje.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 25 a 27 de julho, na Bélgica, 13ª etapa da temporada 2025.