F1: ‘Verstappen pode se encontrar com quem quiser’, diz conselheiro da Red Bull

Conselheiro executivo da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko descartou preocupações sobre uma possível saída de Max Verstappen da equipe austríaca. Em entrevista ao portal austríaco "oe24", o dirigente comentou sobre os rumores de um encontro entre o piloto holandês e representantes da Mercedes. Ele defendeu a liberdade do atual tetracampeão mundial.

— Max pode se encontrar com quem ele quiser. Temos um contrato válido (até 2028) e presumimos que Max permanecerá conosco — declarou Marko, ao ser questionado sobre veracidade do encontra entre Verstappen e Toto Wolff, chefe da Mercedes, em Sardenha.

As especulações sobre a transferência de Verstappen intensificaram-se em meio à queda de desempenho da Red Bull na temporada atual. Wolff confirmou ter mantido conversas com o piloto holandês, embora nenhum acordo tenha sido anunciado oficialmente.

— Acho que quando você olha para a situação que temos com Kimi e George, temos uma formação perfeita, da qual gostamos muito e que acreditamos ser o futuro". Ele complementou: "Mas, ao mesmo tempo, há um tetracampeão mundial que precisa decidir o que vai fazer no futuro e, como chefe de equipe, é preciso ver onde isso vai dar — afirmou o chefe da Mercedes, à "Sky Sports F1".

Apesar do interesse, Wolff reconheceu as dificuldades para concretizar a contratação do holandês. O contrato atual de Verstappen com a Red Bull, válido até 2028, representa um obstáculo significativo para qualquer transferência imediata. A Mercedes já conta com George Russell e o jovem Andrea Kimi Antonelli como pilotos para o futuro.

Além disso, há rumores sobre a possível influência do "clã Verstappen", incluindo Jos Verstappen, na saída de Christian Horner do cargo de CEO da Red Bull e chefe da equipe. Quando questionado sobre este assunto, Marko foi breve e evitou detalhes.

— Max foi informado, não quero dizer mais nada sobre isso — concluiu Marko.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 25 a 27 de julho, na Bélgica, 13ª etapa da temporada 2025.