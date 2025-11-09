Rayssa Leal marca presença no GP de Interlagos da Fórmula 1

Um dos grandes fenômenos do esporte mundial, Rayssa Leal marcou presença no GP de Interlagos da Fórmula 1. A skatista brasileira foi uma das personalidades a participar do evento em São Paulo, neste domingo (9).

Atletas e artistas brasileiros em Interlagos

Entre as milhares de pessoas que visitaram o Autódromo desde sexta-feira (7), duas estrelas do atletismo brasileiro também marcaram presença: Caio Bonfim e Paulo André. O campeão mundial de marcha atlética visitou ainda o paddock, onde aproveitou para ensinar alguns movimentos a Lewis Hamilton.

De esporte radical para esporte radical. Acompanhado da família, o skatista Sandro Dias, conhecido como "Mineirinho", assistiu aos treinos livres direto de Interlagos.

Rayssa Leal no GP de Interlagos, da Fórmula 1 de 2025 (Foto: Reprodução)

O mesmo foi feito pela dupla de jogadores do Palmeiras, Flaco López e Agustin Giay, que aproveitou a visita da F1 a São Paulo. Antes de viajarem para Mirassol, os palmeirenses curtiram o primeiro dia de atividades, na sexta-feira (7), do GP do Brasil.

De volta ao Brasil, o campeão do UFC Alex "Poatan" Pereira assistiu à corrida sprint de perto, ao lado de Plínio Cruz. Assim como o surfista Filipe Toledo que levou a família para Interlagos.