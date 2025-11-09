Cambistas seguem a todo vapor em Interlagos; ingressos chegam a R$ 5 mil

Desde o início do Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo, os cambistas marcaram presença notória nos arredores do Autódromo de Interlagos, abordando diretamente o público com ofertas de compra e venda de ingressos. Neste domingo (9), dia da corrida principal, os ingressos comercializados ilegalmente chegavam a R$ 5 mil.

continua após a publicidade

➡️Invasão argentina: 'hermanos' lideram presença estrangeira em Interlagos

Na sexta-feira (7) e sábado (8), os cambistas já circulavam livremente, sem sofrer qualquer tipo de represália da polícia ou fiscalização no local. Segundo relatos de torcedores, eles chegavam a oferecer lugares melhores na fila pelo preço de R$ 20,00.

Para a corrida principal, o movimento se intensificou, com grupos de cambistas "acampados" na frente dos portões do autódromo. O valor de um ingresso para o setor G, que no dia da corrida de classificação era vendido por R$ 800,00, passou a custar R$ 2300,00 para a corrida principal. Na venda oficial, o valor do tíquete era de R$ 930,00.

continua após a publicidade

Ao circular nos arredores, a reportagem do Lance! recebeu ofertas de ingressos para o setor M que variaram entre R$ 4 e R$ 5 mil, a depender da negociação. O valor cheio para este setor, que fica localizado em frente aos boxes, era de R$ 3150,00.

O "protocolo de segurança" dos vendedores é acompanhar os torcedores até a catraca e receber o pagamento apenas após a entrada no autódromo. Caso sejam comprados dois ingressos, por um casal ou dupla de amigos, por exemplo, os cambistas exigem a presença de um dos dois do lado de fora dos portões até que o pagamento seja confirmado.

continua após a publicidade

Tabela de preços oficiais exposta na bilheteria do autódromo (Foto: Reprodução)

Atrasados do GP

A busca por ingressos de última hora na mão de cambistas para o GP de Interlagos gerou cenas inusitadas antes da corrida de classificação, na tarde do último sábado (8). Com o fechamento dos portões previsto para as 15h e demora na negociação dos ingressos paralelos, muitos torcedores precisaram correr para entrar no autódromo a tempo.

A corrida principal do GP Brasil de F1 acontece neste domingo (9), a partir das 14h (horário de Brasília), e o Lance! faz a cobertura em tempo real.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

