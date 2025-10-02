Programação, estatísticas e detalhes do GP de Singapura na Fórmula 1

A Fórmula 1 retorna para a terceira corrida noturna do calendário de 2025 neste fim de semana, entre os dias 3 e 5 de outubro. Na 18ª etapa da temporada, o Grande Prêmio de Singapura acontecerá no tradicional circuito urbano de Marina Bay. Confira com o Lance! todos os detalhes, programação e onde assistir à emocionante prova.

O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.

Conheça o GP de Singapura na Fórmula 1

O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.

O circuito de Marina Bay é notório por sua baixa margem de erro. Com 4,940 km e 19 curvas, o traçado sinuoso e as barreiras de proteção próximas à pista punem severamente qualquer equívoco. Para um piloto estreante, o desafio é amplificado pela natureza da pista, que limita as oportunidades de ultrapassagem e, consequentemente, valoriza enormemente o desempenho na sessão de classificação.

Adicionalmente, as condições climáticas da região impõem um desgaste físico extremo, o que pode fazer os pilotos perderem até 3kg ao longo da prova. A combinação de altas temperaturas e umidade elevada dentro do cockpit testa os limites dos atletas ao longo das 62 voltas da prova, tornando o preparo físico um componente tão vital quanto o acerto do carro.

Últimos campeões de Marina Bay

2024 – Lando Norris (McLaren)

2023 – Carlos Sainz (Ferrari)

2022 – Sérgio Pérez (Red Bull)

2019 – Sebastian Vettel (Ferrari)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Ponto fraco de Verstappen e desafio para Bortoleto

Max Verstappen tem um tabu para quebrar no Grande Prêmio de Singapura, 18ª etapa da temporada da F1. Em oito oportunidades, o multicampeão da categoria nunca venceu no Circuito Urbano de Marina Bay, na região central do país asiático.

De todos os 24 circuitos da temporada de 2025 da F1, o de Singapura é o único que o piloto da Red Bull nunca anotou uma vitória. O seu melhor resultado no circuito de Marina Bay foi um segundo lugar, conquistado na última edição da etapa.

Do outro lado, Gabriel Bortoleto enfrentará o desafiador circuito de rua de Marina Bay pela primeira vez em sua carreira. Apesar de já ter competido em 17 etapas e conquistado seus primeiros pontos na categoria, a corrida noturna em Singapura é um território desconhecido para o novato da Sauber, exigindo uma rápida e precisa adaptação às suas particularidades.

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real