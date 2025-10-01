Felipe Drugovich sairá de equipe da F1, afirma site
Piloto pode dar lugar ao "copiloto" da Red Bull
Confirmado na Andretti para a temporada de 2025/26 da Fórmula E, o brasileiro Felipe Drugovich irá cortar os laços com a Aston Martin na Fórmula 1 (F1), afirma o site "PlanetF1". Campeão da Fórmula 2, o brasileiro é reserva na equipe britânica, mas sempre ficou de escanteio nas decisões.
Segundo o portal, Felipe Drugovich não irá fazer a conciliação entre defender a Andretti na Fórmula E e ajudar a Aston Martin nos bastidores da Fórmula 1. Ainda segundo a publicação, o mais cotado para assumir a vaga é Yuki Tsunoda, atual piloto da Red Bull, ao lado de Max Verstappen.
A Aston Martin afirmou que divulgará a lista completa da equipe da Fórmula 1 no devido tempo.
Conheça Singapura, palco da próxima etapa
O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.
O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.
GP de Singapura de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
