menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Verstappen busca quebrar tabu no GP de Singapura de F1; entenda

Piloto vai atrás de feito inédito na carreira

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 30/09/2025
17:54
Atualizado há 4 minutos
Max Verstappen, da Red Bull, durante bandeira vermelha no GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: YVES HERMAN / POOL / AFP)
imagem cameraMax Verstappen, da Red Bull, durante bandeira vermelha no GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: Yves Herman / POOL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Max Verstappen tem um tabu para quebrar no Grande Prêmio de Singapura, 18ª etapa da temporada da F1. Em oito oportunidades, o multicampeão da categoria nunca venceu no Circuito Urbano de Marina Bay, na região central do país asiático.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ GP de Singapura de F1: quando, horários e onde assistir etapa

De todos os 24 circuitos da temporada de 2025 da F1, o de Singapura é o único que o piloto da Red Bull nunca anotou uma vitória. O seu melhor resultado no circuito de Marina Bay foi um segundo lugar, conquistado na última edição da etapa.

Max Verstappen durante a classificação do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)
Max Verstappen durante a classificação do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

O número joga a favor do terceiro colocado no campeonato de pilotos, já que a Red Bull é a equipe que mais tem vitórias no circuito, empatada com Mercedes e Ferrari com quatro conquistas. O piloto com mais vitórias é Sebastian Vettel, que defendeu a equipe austríaca.

continua após a publicidade

Resultados do piloto na etapa

  • 2015 (Toro Rosso) - 8º lugar
  • 2016 (Red Bull) - 6º lugar
  • 2017 (Red Bull) - abandono
  • 2018 (Red Bull) - 2º lugar
  • 2019 (Red Bull) - 3º lugar
  • 2020 - prova não realizada
  • 2021 - prova não realizada
  • 2022 (Red Bull) - 7º lugar
  • 2023 (Red Bull) - 5º lugar
  • 2024 (Red Bull) - 2º lugar

Conheça Singapura

O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.

continua após a publicidade
GP de Singapura de F1 (Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool)
GP de Singapura de F1 (Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool)

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias