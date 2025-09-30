Verstappen busca quebrar tabu no GP de Singapura de F1; entenda
Piloto vai atrás de feito inédito na carreira
Max Verstappen tem um tabu para quebrar no Grande Prêmio de Singapura, 18ª etapa da temporada da F1. Em oito oportunidades, o multicampeão da categoria nunca venceu no Circuito Urbano de Marina Bay, na região central do país asiático.
De todos os 24 circuitos da temporada de 2025 da F1, o de Singapura é o único que o piloto da Red Bull nunca anotou uma vitória. O seu melhor resultado no circuito de Marina Bay foi um segundo lugar, conquistado na última edição da etapa.
O número joga a favor do terceiro colocado no campeonato de pilotos, já que a Red Bull é a equipe que mais tem vitórias no circuito, empatada com Mercedes e Ferrari com quatro conquistas. O piloto com mais vitórias é Sebastian Vettel, que defendeu a equipe austríaca.
Resultados do piloto na etapa
- 2015 (Toro Rosso) - 8º lugar
- 2016 (Red Bull) - 6º lugar
- 2017 (Red Bull) - abandono
- 2018 (Red Bull) - 2º lugar
- 2019 (Red Bull) - 3º lugar
- 2020 - prova não realizada
- 2021 - prova não realizada
- 2022 (Red Bull) - 7º lugar
- 2023 (Red Bull) - 5º lugar
- 2024 (Red Bull) - 2º lugar
Conheça Singapura
O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.
O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.
GP de Singapura de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
