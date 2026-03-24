Após um fim de semana sem atividades, a Fórmula 1 retorna com o GP do Japão e uma novidade nas transmissões da Globo. De volta a emissora, Felipe Giaffone fará sua estreia na temporada de 2026 durante a terceira etapa do calendário. O comentarista se despediu da Band após o fim do acordo do empresa com a F1.

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Mudanças na F1 levaram Giaffone à Globo

Para reforçar o elenco das transmissões, a Globo anunciou dois novos comentaristas de peso: Christian Fittipaldi e Felipe Giaffone. A informação foi divulgada pela emissora carioca como parte dos preparativos para o retorno da categoria neste ano.

A contratação da dupla de pilotos faz parte da estratégia da emissora para oferecer análises técnicas especializadas ao público brasileiro. Os ex-pilotos trabalharão ao lado dos narradores Bruno Fonseca e Everaldo Marques, além do comentarista Rafael Lopes, nas transmissões.

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Giaffone começa sua segunda passagem pela Globo a partir do GP do Japão. Antes da mudança para a Band – também pela segunda vez –, o piloto da Copa Truck começou a comentar Fórmula 1 em 2019 e, por lá, se manteve durante duas temporadas.

De volta a F1 na Globo, Felipe Giaffone era comentarista da Band (Foto: Rafael Cusato / Band)

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GP do Japão será transmitido na Globo

Neste fim de semana, entre os dias 26 e 29 de março, o público voltará a ter o tradicional Canal 4 como opção para acompanhar a terceira etapa do calendário, o GP do Japão. A transmissão da corrida na Globo já estava prevista. Para além da prova de domingo, foi confirmado que a sessão de classificação também será exibida na TV aberta.

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Apenas as duas últimas atividades do Grande Prêmio serão transmitidas na Globo. Dessa maneira, os três treinos livros que abrem a etapa continuam apenas no SporTV, que também receberá a classificação e a corrida. Todas as sessões seguem nos streamings Globoplay e F1TV.

Programação da emissora para a terceira etapa da F1