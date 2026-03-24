Ex-Band estreia como comentarista da Globo no GP do Japão da F1 2026
Após duas etapas, Felipe Giaffone volta a emissora carioca para a temporada 2026
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Após um fim de semana sem atividades, a Fórmula 1 retorna com o GP do Japão e uma novidade nas transmissões da Globo. De volta a emissora, Felipe Giaffone fará sua estreia na temporada de 2026 durante a terceira etapa do calendário. O comentarista se despediu da Band após o fim do acordo do empresa com a F1.
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Mudanças na F1 levaram Giaffone à Globo
Para reforçar o elenco das transmissões, a Globo anunciou dois novos comentaristas de peso: Christian Fittipaldi e Felipe Giaffone. A informação foi divulgada pela emissora carioca como parte dos preparativos para o retorno da categoria neste ano.
A contratação da dupla de pilotos faz parte da estratégia da emissora para oferecer análises técnicas especializadas ao público brasileiro. Os ex-pilotos trabalharão ao lado dos narradores Bruno Fonseca e Everaldo Marques, além do comentarista Rafael Lopes, nas transmissões.
Giaffone começa sua segunda passagem pela Globo a partir do GP do Japão. Antes da mudança para a Band – também pela segunda vez –, o piloto da Copa Truck começou a comentar Fórmula 1 em 2019 e, por lá, se manteve durante duas temporadas.
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GP do Japão será transmitido na Globo
Neste fim de semana, entre os dias 26 e 29 de março, o público voltará a ter o tradicional Canal 4 como opção para acompanhar a terceira etapa do calendário, o GP do Japão. A transmissão da corrida na Globo já estava prevista. Para além da prova de domingo, foi confirmado que a sessão de classificação também será exibida na TV aberta.
Apenas as duas últimas atividades do Grande Prêmio serão transmitidas na Globo. Dessa maneira, os três treinos livros que abrem a etapa continuam apenas no SporTV, que também receberá a classificação e a corrida. Todas as sessões seguem nos streamings Globoplay e F1TV.
Programação da emissora para a terceira etapa da F1
|Data
|Horário (de Brasília)
|Atividade
|Onde assistir
Quinta-feira, 26 de março
23h30
Treino livre 1
Sportv3, Globoplay, F1TV
Sexta-feira, 27 de março
03h00
Treino livre 2
Sportv3, Globoplay, F1TV
Sexta-feira, 27 de março
23h30
Treino livre 3
Sportv3, Globoplay, F1TV
Sábado, 28 de março
03h30
Classificação
Sportv3, Globoplay, F1TV, Globo
Domingo, 29 de março
02h00
Corrida
Sportv3, Globoplay, F1TV, Globo
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