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Ex-Band estreia como comentarista da Globo no GP do Japão da F1 2026

Após duas etapas, Felipe Giaffone volta a emissora carioca para a temporada 2026

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/03/2026
14:08
Felipe Giaffone retorna à Globo após cinco anos (Foto: Reprodução)
imagem cameraFelipe Giaffone retorna à Globo após cinco anos (Foto: Reprodução)
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Após um fim de semana sem atividades, a Fórmula 1 retorna com o GP do Japão e uma novidade nas transmissões da Globo. De volta a emissora, Felipe Giaffone fará sua estreia na temporada de 2026 durante a terceira etapa do calendário. O comentarista se despediu da Band após o fim do acordo do empresa com a F1.

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Mudanças na F1 levaram Giaffone à Globo

Para reforçar o elenco das transmissões, a Globo anunciou dois novos comentaristas de peso: Christian Fittipaldi e Felipe Giaffone. A informação foi divulgada pela emissora carioca como parte dos preparativos para o retorno da categoria neste ano.

A contratação da dupla de pilotos faz parte da estratégia da emissora para oferecer análises técnicas especializadas ao público brasileiro. Os ex-pilotos trabalharão ao lado dos narradores Bruno Fonseca e Everaldo Marques, além do comentarista Rafael Lopes, nas transmissões.

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Giaffone começa sua segunda passagem pela Globo a partir do GP do Japão. Antes da mudança para a Band – também pela segunda vez –, o piloto da Copa Truck começou a comentar Fórmula 1 em 2019 e, por lá, se manteve durante duas temporadas.

Felipe Giaffone era comentarista da Band (Foto: Rafael Cusato / Band)
De volta a F1 na Globo, Felipe Giaffone era comentarista da Band (Foto: Rafael Cusato / Band)

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GP do Japão será transmitido na Globo

Neste fim de semana, entre os dias 26 e 29 de março, o público voltará a ter o tradicional Canal 4 como opção para acompanhar a terceira etapa do calendário, o GP do Japão. A transmissão da corrida na Globo já estava prevista. Para além da prova de domingo, foi confirmado que a sessão de classificação também será exibida na TV aberta.

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Apenas as duas últimas atividades do Grande Prêmio serão transmitidas na Globo. Dessa maneira, os três treinos livros que abrem a etapa continuam apenas no SporTV, que também receberá a classificação e a corrida. Todas as sessões seguem nos streamings Globoplay e F1TV.

Programação da emissora para a terceira etapa da F1

DataHorário (de Brasília)AtividadeOnde assistir

Quinta-feira, 26 de março

23h30

Treino livre 1

Sportv3, Globoplay, F1TV

Sexta-feira, 27 de março

03h00

Treino livre 2

Sportv3, Globoplay, F1TV

Sexta-feira, 27 de março

23h30

Treino livre 3

Sportv3, Globoplay, F1TV

Sábado, 28 de março

03h30

Classificação

Sportv3, Globoplay, F1TV, Globo

Domingo, 29 de março

02h00

Corrida

Sportv3, Globoplay, F1TV, Globo

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